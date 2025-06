Non tutti sanno che Tony Effe sarà il protagonista del nuovo cinepanettone di Christian De Sica. In queste ore così il rapper, che è alle prese con le registrazioni della pellicola, ha commentato questa nuova esperienza.

Tony Effe debutta al cinema

Non mancano le novità in queste settimane per i fan di Tony Effe. Questo è infatti un periodo pieno per il rapper, che nel mentre sta per diventare papà per la prima volta. Solo pochi giorni fa il cantante ha rilasciato la sua prima autobiografia, durante la quale si è raccontato senza filtri e senza censure. Di recente come se non bastasse Tony ha anche rilasciato la sua nuova canzone, in collaborazione con Rose Villain. A breve per di più partirà un lungo tour estivo, che porterà l’artista romano in giro in tutta Italia. Ma non è finita qui. C’è infatti anche una grande novità, che ha già destato la curiosità del grande pubblico.

A fine anno infatti Tony debutterà al cinema. Il rapper sarà uno dei protagonisti del nuovo cinepanettone di Christian De Sica, intitolato Delitto sulle nevi, con la regia di Neri Parenti. Proprio in questi giorni a Roma si stanno svolgendo le riprese del lungometraggio, che sarà disponibile nelle sale italiane durante il periodo natalizio.

LEGGI ANCHE: Francesca Fagnani mette like a un post sulla Lucarelli, la reazione di lei

Anche Tony Effe dunque sarà tra i protagonisti del cinepanettone e di certo già in molti si chiedono come il rapper ci stupirà. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore il cantante ha rilasciato un’intervista a La Repubblica e nel corso della chiacchierata ha commentato questa nuova ed inedita esperienza. In merito l’artista romano ha dichiarato: “È tutto vero. Non ho mai lavorato tanto in vita mia”.

Tra pochi mesi dunque vedremo Tony sul grande schermo e di certo le aspettative non saranno deluse. Ma come ci stupirà stavolta il rapper? Non resta che attendere per scoprirlo.