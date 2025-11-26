A Belve, in apertura di puntata, Francesca Fagnani ha ricordato Ornella Vanoni con un toccante discorso: “Esempio di libertà, di anticonformismo e di ironia”.

Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni a Belve

La puntata di Belve andata in onda ieri sera su Rai 2 non è stata come tutte le altre. In studio si è respirata un’aria diversa e Francesca Fagnani ha voluto iniziare la serata con un omaggio e ricordo speciale rivolto a Ornella Vanoni.

Scomparsa all’età di 91 anni, l’amatissima artista ha lasciato un vuoto non solo tra chi la conosceva bene, ma anche tra coloro che l’hanno sempre apprezzata per il suo talento e il suo modo di essere.

Peraltro il nome di Ornella Vanoni era legato a Belve e a Francesca Fagnani, in quanto il suo brano “L’appuntamento” è la sigla del programma. La conduttrice ha anche avuto l’onore di ospitarla nel marzo 2023, regalando al pubblico un momento davvero speciale con la cantante.

Oltre ai messaggi pubblicati suoi social, Francesca Fagnani ieri ha aperto la puntata di Belve in maniera un po’ insolita, con un pensiero rivolto proprio alla Vanoni:

“Cara Ornella ti siamo tutti debitori perché sei stata la colonna sonora della vita di tante generazioni oltre che di questo programma. E non solo per L’appuntamento che ci hai regalato, ma per l’esempio di libertà, di anticonformismo e di ironia che sei sempre stata. E con questo spirito noi andiamo avanti. Adesso però ti salutiamo, perché io già sento la tua voce che dice ‘ma che rottura de ma**ni’ Ecco un ricordo di quando sei venuta qui”.

Poco dopo queste sentite parole, abbiamo potuto rivedere proprio l’intervista che Ornella Vanoni ha rilasciato a Francesca Fagnani durante la sua ospitata a Belve. Un omaggio doveroso che ha commosso il pubblico.

