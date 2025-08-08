“Francesca Fagnani concorrente a Ballando con le Stelle”, a Roberto Alessi danno per certa la partecipazione della conduttrice di Belve nella trasmissione di Milly Carlucci. La giornalista però svela al direttore di Novella 2000 come stanno davvero le cose.

Francesca Fagnani sarà a Ballando con le Stelle? La verità

Dopo Barbara d’Urso, Milly Carlucci pare sia pronta a mettere a segno un altro grandissimo colpo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Uno spiffero che sarebbe giunto direttamente al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, al quale avrebbero confermato la partecipazione di Francesca Fagnani nel dance show di Rai 1.

Se in passato la conduttrice ha spesso smentito la sua partecipazione, che si trattasse del ruolo di concorrente o giurata, stavolta potrebbe essere arrivato il momento giusto per lei? Questo stando a quanto si è vociferato in queste ore. Al direttore Roberto Alessi avrebbero accertato la presenza di Francesca Fagnani, affermando che stavolta sarebbe davvero pronta a scendere sulla pista da ballo e mettere in mostra le sue abilità di ballerina.

Fino a questo momento gli unici confermati sono stati la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Si parla, come detto, con insistenza anche di Barbara d’Urso e adesso persino di Francesca Fagnani.

Ma sarà davvero così? Roberto Alessi nonostante le voci insistenti, ha avuto modo di parlare con la conduttrice Rai e capire come stanno realmente le cose. Al direttore di Novella 2000 la Fagnani ha smentito i rumor di una sua ipotetica presenza nel cast, affermando che già altre volte le è stato chiesto di partecipare, ma non sembrerebbe affatto intenzionata.

Il nome di Francesca Fagnani balza di anno in anno sui siti e giornali di cronaca rosa, ma non c’è alcuna possibilità di vederla tra i partecipanti del programma condotto da Milly Carlucci. Questo è poco ma sicuro.