A Sanremo 2025 arriva anche Francesca Michielin con la sua canzone Fango in paradiso, il cui testo e significato ve lo spieghiamo noi.

Fango in paradiso testo canzone Francesca Michielin

Il testo di Fango in paradiso, canzone di Francesca Michielin a Sanremo 2025, prende spunto dall’album Folklore di Taylor Swift nel ‘mood’ generale:

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

Si tratta, di conseguenza, di una ballata abbastanza triste il cui significato ve lo spieghiamo qui di seguito.

Significato Fango in paradiso di Francesca Michielin

Sul significato della canzone Fango in paradiso Francesca Michielin ha spiegato che il brano parla di un amore finito: “Chissà se anche nel luogo più meraviglioso e idealizzato non ci sia qualcosa di brutto“.

Poi ha aggiunto di aver provato emozioni nuove: “Mi era già capitato di fare canzoni intense o impegnate, ma non avevo mai aperto così tanto il cuore esponendo la mia fragilità“.

Le parole di Francesca Michielin prima di Sanremo 2025

Oltre al significato sul testo di Fango in paradiso, Francesca Michielin ha raccontato anche un aneddoto sulle prove con l’orchestra per Sanremo 2025:

“Durante le prove con l’orchestra non trattenevo le lacrime: non sto facendo un ‘compitino’, mi sento davvero coinvolta.

Nella vita ho sempre cercato di essere rigorosa e impeccabile, stavolta voglio rischiare e abbracciare l’imperfezione”.

I Big di Sanremo 2025

Dopo aver visto significato e testo della canzone Fango in paradiso di Francesca Michielin, ecco la lista dei Big di Sanremo 2025:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord“, Shablo feat Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Le Nuove Proposte

Dei concorrenti in gara a Sanremo 2025 fanno parte anche alcuni volti delle Nuove Proposte:

Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Alex Wyse “Rockstar” e Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”.