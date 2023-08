NEWS

Andrea Sanna | 19 Agosto 2023

Temptation Island

Temptation Island, Ale smette di seguire Francesca

I movimenti social da parte dei protagonisti di Temptation Island sono sempre sotto la lente d’ingrandimento. Basta un avvistamento o una storia postata da scatenare il chiacchiericcio degli utenti. Stavolta a destare sospetti è il gesto compiuto da Ale Ligotti su Instagram.

Gli utenti hanno notato infatti che la ragazza ha smesso di seguire una sua compagna d’avventura. Parliamo di Francesca Sorrentino. Qualcuno si sarebbe persino dato una spiegazione, dietro questa decisione. Secondo una fetta di fan di Temptation Island, infatti, la scelta potrebbe dipendere dalla vicinanza di Francesca con il single Lollo Di Curzio.

Perché vi domanderete? Facendo un passo indietro alle dinamiche di Temptation Island ricordiamo infatti che Ale Ligotti si era avvicinata al tentatore. Con lui si è anche scambiata un bacio. Si pensava la relazione potesse andare avanti, dopo la rottura con il fidanzato Federico Viviani, ma così non è stato.

Nonostante ciò però qualcuno pensa che Ale possa averlo fatto proprio perché non abbia gradito vedere Lollo al mare con Francesca. La Sorrentino a sua volta ha voluto dire la sua, dopo essere stata messa alle strette dai suoi follower: “Spero non sia vero, altrimenti sarebbe follia per me”. Quindi l’ex volto di Temptation Island si augura non sia questa la causa dell’allontanamento di Ale.

La storia Instagram di Francesca Sorrentino – Temptation Island

Interpellata sulla faccenda anche Gabriela Chieffo. Nel box delle domande la ragazza, che è amica di entrambe e con entrambe ha vissuto l’esperienza di Temptation Island ha detto la sua. Le è stato chiesto cosa pensa di questa situazione e cosa potrebbe esserci dietro tale decisione: “Spero non sia per questo motivo”, ha concluso Gabriela.

La storia Instagram di Gabriela di Temptation Island

Ora quindi non si conoscono le cause del gesto social da parte di Ale Ligotti nei confronti di Francesca Sorrentino. Il web sospetta possa esserci dietro la vicinanza di quest’ultima al tentatore Lollo Di Curzio e il fatto che i due stiano trascorrendo del tempo insieme. C’è da dire, però, che come ipotesi potrebbe non reggere. Questo perché proprio di recente Ale su Instagram ha spiegato di non aver più risentito il single terminato Temptation Island.