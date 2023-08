NEWS

Francesca Sorrentino ha fatto pace con Ale?

Francesca Sorrentino e Alessia Ligotti hanno legato durante il loro percorso a Temptation Island e si sono date sostegno in alcuni momenti difficili. Per tale ragione sono diventate amiche e hanno continuato a vedersi anche una volta terminata la trasmissione. Insieme anche alle altre ex concorrenti ed ex tentatori, tra questi c’era anche Lorenzo Di Curzio.

Lorenzo e Alessia si sono scambiati qualche bacio durante il reality e sembrava che si fossero avvicinati molto. Molti, infatti, credevano che si stessero frequentando. Tuttavia nei giorni appena passati la Ligotti ha smentito il gossip affermando che hanno dei caratteri incompatibili.

A un certo punto alcuni fan hanno notato che Alessia e Francesca Sorrentino avevano smesso di seguirci sui social. Stando ai rumor il motivo sarebbe stato la presenza di Lorenzo a Ferragosto insieme alla Sorrentino, Perla Vatiero e Vittoria Egidi. Questi, infatti, avrebbe fatto nascere la gelosia dell’amica.

In queste ore, proprio Francesca è intervenuta sul suo profilo Instagram per chiarire la situazione. Sollecitata dalla domanda di una fan ha rivelato che tra lei e Ale va tutto bene. A quanto pare si sono parlate e hanno sistemato qualsiasi questione in sospeso: “Ci siamo chiarite“.

I fan delle due possono tirare un sospiro di sollievo e presto le rivedremo insieme sui social. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.