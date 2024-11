Crisi in corso tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro?

Cosa succede tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? La ballerina ha smesso di seguire il marito e collega su Instagram e c’è chi pensa possa esserci una crisi in atto nella coppia!

Francesca Tocca smette di seguire Todaro

Ci risiamo! Ma stavolta non per parlarvi del Grande Fratello e di quello che succede all’interno della Casa più spiata d’Italia e tantomeno per parlarvi della querelle di Ballando con le Stelle. La notizia questa volta arriva dai social e più precisamente dal profilo Instagram di Francesca Tocca e Raimondo Todaro.

I più curiosi e fan della coppia tendono evidentemente a monitorare ogni singolo movimento da parte dei loro beniamini e qualcuno ha notato qualcosa di strano. Cosa, vi starete chiedendo? Sbirciando tra le persone seguite di Raimondo Todaro abbiamo notato che sua moglie Francesca Tocca è presente. Fin qui nulla di strano, direte voi.

Fatto sta, però, che a parti inverse non sembra essere esattamente così. Nel momento in cui infatti siamo andati a controllare il profilo social della ballerina abbiamo scoperto con grande sorpresa la mossa social. Francesca Tocca ha smesso di seguire Raimondo Todaro.

A testimoniare il tutto ci sono gli screen qui sotto, che spiegano per l’appunto quanto vi abbiamo appena scritto.

I segui su Instagram tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Non ci è dato sapere il motivo di questo gesto da parte della danzatrice o se magari si tratta semplicemente di un piccolo problema della piattaforma. Ma sta di fatto che è bastato questo a rizzare le antenne degli amanti del gossip e ricamarci sopra.

Per adesso né Francesca Tocca né Raimondo Todaro hanno fatto cenno alla faccenda, ma non è escluso possano intervenire per placare le malelingue e coloro che pensano a una crisi o ancor peggio a una rottura.

Attendiamo news da parte dei diretti interessati e invitiamo tutti voi a continuare a leggere Novella2000.it per non perdervi nessun gossip del momento.