1 Francesco Facchinetti parla di Giulia Salemi

Casa Chi ormai è un appuntamento imperdibile che offre non pochi spunti sui concorrenti del Grandi Fratello Vip, tra quelli già usciti e quelli ancora in gara. Francesco Facchinetti è stato uno degli ultimi ospiti e durante l’intervista Gabriele Parpiglia gli ha posto un quesito su Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Il giornalista infatti ha chiesto curioso a Francesco Facchinetti chi, secondo lui, avrà la meglio tra Giulia e Tommaso nella Casa del GF Vip. Per tale ragione, però, il presentatore ha voluto fare un appunto:

“Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma.

Ricordiamoci che storicamente al Grande Fratello c’è chi vince e chi trae dal Grande Fratello il massimo profitto. Se vinci il GF assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto sfornando il vincitore. Una volta che è finito il programma però finisci nel cestino. Tommaso non credo vincerà il GF Vip, però sarà lui a trarne più profitto di tutti.

Poco dopo, però, sempre Francesco Facchinetti ha ammesso che in passato lei ha chiesto di poter lavorare insieme a lui, ma lui avrebbe più volte rifiutato questa proposta. Ad oggi le cose sarebbero cambiate e pare sia proprio il figlio di Roby Facchinetti a voler collaborare con lei:

“Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e che quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia. Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no. Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta”.

Cosa succederà ora? Giulia Salemi accetterà la proposta di Francesco Facchinetti?

Il mese scorso, sempre lui, a Casa Chi ha fatto una confessione su una concorrente del GF Vip 5….