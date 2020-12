3 Francesco Oppini indosserà in puntata la camicia che Tommaso Zorzi gli ha fatto trovare in valigia? La storia che sembra confermarlo

Francesco Oppini indosserà la camicia di Tommaso Zorzi nel corso della puntata di stasera del Grande Fratello Vip? Un indizio apparso nelle ultime ore nelle stories del figlio di Alba Parietti sembrerebbe confermarlo. Chi segue il GF Vip su Mediaset Extra ha scoperto un retroscena che Tommaso ha raccontato ai suoi coinquilini. L’influencer ha infatti ammesso di aver inserito la sua camicia a cuori preferita nella valigia di Oppini come regalo.

Il dono è ovviamente arrivato anche a Francesco che nella serata di ieri ha fatto una storia su Instagram in cui ha mostrato la camicia in questione. Oppini ha accompagnato il tutto con la didascalia “A domani” e la canzone dei Pooh “Amici per sempre”. Secondo i fan di questa splendida amicizia nata nella casa si tratterebbe di un vero e proprio annuncio di Francesco.

Francesco Oppini con questa storia avrebbe di fatto spoilerato il look che indosserà nella puntata di stasera del reality condotto da Alfonso Signorini. Una sorta di omaggio al suo amico Tommaso con cui ha trascorso giorni indimenticabili e spensierati ma allo stesso tempo carichi di pathos. Il percorso tra i due infatti è stato spesso travagliato e ha avuto diversi intoppi e dubbi, soprattutto da parte di Zorzi.

Negli ultimi giorni poi è arrivata una confessione inaspettata da parte di quest’ultimo, che ha ammesso con difficoltà di essersi innamorato dell’amico.

Ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro amicizia