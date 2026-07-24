Il vincitore del Festival di Sanremo 2027 potrebbe non avere nemmeno il tempo di festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston. Secondo quanto annunciato dal Ministero del Turismo, infatti, il primo classificato della prossima edizione del Festival partirà per Parigi entro 48 ore dalla finale per esibirsi in un grande concerto all’Accor Arena. L’iniziativa fa parte del progetto “Italia 2027”, promosso dal Ministero del Turismo guidato da Gianmarco Mazzi, con l’obiettivo di valorizzare la musica italiana e promuovere il Paese attraverso una serie di eventi nelle principali capitali europee.

Il primo concerto due giorni dopo la finale di Sanremo 2027

Se il programma verrà confermato, il vincitore del Festival salirà sul palco dell’Accor Arena di Parigi lunedì 22 febbraio 2027, appena due giorni dopo la finale di Sanremo, prevista per la serata di sabato 20 febbraio.

L’evento francese rappresenterà la prima tappa di un tour europeo pensato per esportare la musica italiana e dare visibilità internazionale agli artisti protagonisti del Festival.

Il concerto di Parigi non vedrà protagonista soltanto il vincitore di Sanremo 2027. Secondo quanto illustrato dal Ministero, parteciperanno anche l’artista che avrà conquistato la serata Eurovision del Festival e il vincitore di Sanremo Giovani 2026, insieme ad altri ospiti provenienti dal panorama musicale italiano e legati al mondo sanremese o dell’Eurovision. Presentando il progetto, il ministro Gianmarco Mazzi ha spiegato: “Per internazionalizzare la nostra musica italiana e i nostri artisti, per la prima volta si crea un’alleanza fra le istituzioni, la Rai e le più rappresentative associazioni del mondo della musica. Andremo alla conquista dell’Europa portando in quattro capitali europee un grande spettacolo di musica italiana con artisti di prima grandezza“.

Le quattro tappe del progetto “Italia 2027”

Dopo l’appuntamento di Parigi, il tour proseguirà con altri tre concerti nelle principali città europee:

Parigi – Accor Arena, lunedì 22 febbraio 2027;

– Accor Arena, lunedì 22 febbraio 2027; Madrid – Movistar Arena, venerdì 26 febbraio;

– Movistar Arena, venerdì 26 febbraio; Monaco di Baviera – OlympiaHalle, lunedì 1° marzo;

– OlympiaHalle, lunedì 1° marzo; Londra – OVO Wembley Arena, mercoledì 3 marzo.

– OVO Wembley Arena, mercoledì 3 marzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la presenza della musica italiana all’estero, utilizzando il Festival di Sanremo come punto di partenza di una strategia di promozione culturale e turistica destinata ai principali mercati europei. Per il vincitore di Sanremo 2027 sarà una bellissima occasione per far ascoltare la sua musica in un contesto diverso, molto importante per quanto riguarda la musica italiana. Avrà solo due giorni di tempo per elaborare la vittoria e prepararsi per questo evento che sicuramente riuscirà a incantare il pubblico italiano e straniero.