Il caso delle retribuzioni nel Comune di Campione d’Italia è tornato al centro del dibattito pubblico dopo un servizio televisivo di Mario Giordano che ha sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse finanziarie dell’ente. L’attenzione si concentra in particolare sugli stipendi dei dipendenti comunali e sui consistenti trasferimenti statali ricevuti negli anni, elementi che hanno riacceso la discussione sulla sostenibilità della spesa pubblica in una realtà amministrativa considerata fuori dagli schemi ordinari.

Il servizio di “Fuori dal coro” e le retribuzioni contestate al Comune di Campione d’Italia

Campione d’Italia è un piccolo comune lombardo della provincia di Como che conta circa 1.849 abitanti. La sua particolarità geografica lo rende un caso unico nel panorama nazionale: il territorio è infatti completamente circondato dalla Svizzera, in particolare dal Canton Ticino, e si affaccia anche sul lago di Lugano. Questa condizione lo identifica come l’unica exclave italiana esistente, separata fisicamente dal resto del Paese. La sua posizione strategica e al tempo stesso isolata ha storicamente influenzato la vita economica e amministrativa del comune, rendendolo un territorio con dinamiche peculiari rispetto agli altri centri italiani. Anche i collegamenti, i servizi e le relazioni istituzionali risentono della vicinanza con il contesto svizzero, che ne condiziona in parte l’organizzazione quotidiana.

L’inchiesta televisiva presentata da Mario Giordano nel programma Fuori dal coro ha riportato al centro dell’attenzione pubblica la gestione economica del Comune di Campione d’Italia, riaprendo il confronto sull’impiego delle risorse pubbliche. Nel servizio sono stati mostrati dati relativi agli stipendi dei dipendenti comunali, definiti significativamente più alti rispetto alla media nazionale per incarichi analoghi.

Secondo quanto illustrato in trasmissione, alcune retribuzioni supererebbero i “10.000 euro al mese”, con particolare riferimento ai vigili urbani che arriverebbero a percepire “oltre gli 11.000 euro mensili”. Tali importi sono stati messi a confronto con quelli normalmente riconosciuti in altri comuni italiani, evidenziando un divario molto marcato. Nel servizio vengono citati anche altri profili lavorativi, per i quali le buste paga arriverebbero fino a circa 8.000 euro mensili, contribuendo a delineare un quadro retributivo considerato anomalo.

Sostenibilità finanziaria e ruolo dei trasferimenti pubblici nel Comune di Campione d’Italia

Un ulteriore elemento evidenziato riguarda il peso di queste spese sul bilancio comunale, tema che ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità economica dell’ente. Le risorse disponibili e i trasferimenti statali vengono indicati come fondamentali per garantire la continuità dei servizi essenziali in un territorio particolare come l’exclave italiana. Nel servizio viene sottolineato che il Comune avrebbe beneficiato nel tempo di un sostegno finanziario molto consistente, pari a “circa 360 milioni di euro complessivi”, con contributi annuali intorno ai “10 milioni di euro”. Questi fondi sarebbero stati destinati a fronteggiare le difficoltà economiche seguite al fallimento del casinò, evento che ha inciso profondamente sulla stabilità finanziaria locale. Tuttavia, la persistenza di livelli retributivi elevati ha alimentato dubbi sull’effettivo equilibrio tra spesa per il personale e risorse pubbliche disponibili.

Mario Giordano svela le cifre degli stipendi: mancati chiarimenti dal Comune di Campione d’Italia

Nel corso del servizio viene richiamata anche la posizione dell’amministrazione comunale. Il sindaco avrebbe annunciato interventi mirati alla riduzione dei costi del personale e al riallineamento degli stipendi a parametri più ordinari. Tuttavia, secondo i dati presentati in trasmissione, l’andamento successivo non avrebbe seguito questa direzione, mostrando invece un incremento delle retribuzioni. La vicenda ha assunto anche una dimensione politica e sociale, poiché le cifre riportate vengono interpretate come lontane dai criteri di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, vengono citate figure professionali diverse dai vigili urbani, come operatori e addetti ai servizi comunali, con compensi che raggiungerebbero comunque livelli elevati.

Un ulteriore aspetto riguarda il tentativo degli inviati di ottenere chiarimenti diretti: secondo quanto riportato, a fronte delle domande rivolte a funzionari e responsabili comunali sarebbero arrivate “risposte mancate” o rifiuti di commento. Questa assenza di dichiarazioni ufficiali è stata interpretata nel servizio come un elemento che contribuisce ad alimentare dubbi sulla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e sull’effettiva chiarezza amministrativa del caso.