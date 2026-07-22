Momenti di grande paura per Wanda Nara, costretta a interrompere il suo soggiorno negli Stati Uniti dopo aver appreso che la sua villa di Galliate, in provincia di Novara, era stata presa di mira dai ladri. Al momento del furto, all’interno dell’abitazione si trovavano i cinque figli della showgirl e la madre Nora Colosimo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato enorme. L’episodio è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che i malviventi conoscessero molto bene la casa e le abitudini della famiglia.

Il furto mentre in casa c’erano i figli di Wanda Nara

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza di Wanda Nara, impegnata negli Stati Uniti, per introdursi nella villa. Tuttavia, all’interno dell’abitazione erano presenti i suoi cinque figli insieme alla nonna materna Nora Colosimo, che avrebbe dato l’allarme non appena si è accorta dell’intrusione. Ricevuta la notizia, la showgirl ha deciso di interrompere i propri impegni lavorativi per rientrare immediatamente in Italia e accertarsi personalmente delle condizioni della famiglia.

A rassicurare i fan è stato anche l’ex marito Maxi López, padre dei tre figli maggiori di Wanda, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha raccontato quanto accaduto. “Durante la finale dei Mondiali a New York, tre ladri sono entrati nella casa di Wanda in Italia mentre i ragazzi si trovavano all’interno. Fortunatamente stanno tutti bene grazie a Dio”, ha scritto l’ex calciatore. Nessuna dichiarazione, invece, da parte di Mauro Icardi. Per Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella la vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche, ma con un forte trauma.

Cosa hanno rubato e l’ipotesi di un colpo studiato

La quantificazione del bottino è ancora in corso. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i ladri sarebbero riusciti a portare via documenti personali, passaporti, orologi, oggetti di valore, borse, vestiti e altri effetti personali. È stata la stessa Wanda Nara, durante la denuncia, a spiegare che i malviventi si sarebbero diretti immediatamente nella sua camera da letto, circostanza che sta alimentando un’ipotesi investigativa precisa. Gli inquirenti stanno, infatti, valutando la possibilità che il furto fosse stato preparato nei dettagli e che chi ha agito conoscesse già la disposizione della villa e la posizione degli oggetti più preziosi. Non si esclude, quindi, che i responsabili possano aver ricevuto informazioni preventive sull’abitazione o sulle abitudini della famiglia.

Le indagini proseguono anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e di eventuali sistemi di sicurezza presenti nella proprietà. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire gli spostamenti della banda prima e dopo il colpo per individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Resta alta l’attenzione su un episodio che, oltre al valore economico della refurtiva, ha avuto un forte impatto emotivo sulla famiglia della showgirl, costretta a fare i conti con un furto avvenuto mentre i bambini si trovavano all’interno della casa.