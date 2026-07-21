Laura Marafioti, matrimonio al capolinea con Edoardo Leo?

Dopo 26 anni di matrimonio, Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbero pronti a intraprendere strade separate. Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la coppia avrebbe scelto una separazione consensuale e lontana dai riflettori, senza però alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Edoardo Leo e Laura Marafioti: un amore nato negli anni Novanta tra cinema, danza e musica

Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono conosciuti negli anni Novanta, quando entrambi stavano costruendo i rispettivi percorsi professionali. Nel 2000 sono arrivati alle nozze, dando vita a una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Negli anni successivi sono diventati genitori di Francesco e Anita, scegliendo sempre di mantenere la famiglia lontana dai riflettori.

Il percorso artistico di Edoardo Leo si è sviluppato soprattutto nel cinema, dove si è affermato come attore, sceneggiatore e regista. Tra i suoi lavori più conosciuti figurano film come “Noi e la Giulia”, “Cosa vuoi che sia”, “Lasciarsi un giorno a Roma” e il più recente “Non sono quello che sono”. Parallelamente, anche Laura Marafioti ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo, prima come ballerina televisiva e poi dedicandosi alla musica.

Negli anni Duemila Laura ha partecipato a programmi molto popolari come “Buona Domenica”, “Tira & Molla”, “Carràmba! Che fortuna” e “Furore”. Ha inoltre preso parte al film di Gabriele Muccino “Ricordati di me” e ha intrapreso un percorso musicale con il nome d’arte La Elle. La sua passione per la musica le ha permesso anche di collaborare con artisti come Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

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Un legame personale e artistico vissuto sempre lontano dai riflettori

Oltre alla vita privata, Edoardo Leo e Laura Marafioti hanno condiviso anche alcune esperienze professionali. La loro collaborazione più significativa è arrivata attraverso la musica, con Laura coinvolta nella realizzazione di colonne sonore per alcuni film diretti dal marito. Nel 2013 il brano “Fare a meno di te”, scritto per il film “Buongiorno papà” di Edoardo Leo, le è valso una candidatura ai David di Donatello.

Negli anni la coppia ha continuato a difendere la propria intimità, evitando di trasformare la relazione in un elemento di esposizione pubblica. Un atteggiamento mantenuto anche in occasione della presunta separazione, arrivata senza dichiarazioni ufficiali e senza interventi sui social da parte dei diretti interessati.

Laura Marafioti, matrimonio al capolinea con Edoardo Leo?

Dopo oltre un quarto di secolo insieme, la storia d’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe giunta al termine. A riportare l’indiscrezione è stato Dagospia, secondo cui la coppia avrebbe deciso di separarsi dopo un lungo percorso condiviso, mantenendo però un rapporto sereno e lontano dal clamore mediatico. Al momento né l’attore né l’insegnante di danza hanno confermato ufficialmente la notizia, in linea con la grande discrezione che ha sempre accompagnato la loro vita privata.

Secondo quanto emerso, la crisi sarebbe iniziata già da tempo e avrebbe portato entrambi a scegliere strade diverse in modo consensuale, senza contrasti pubblici. La priorità della coppia sarebbe rimasta la tutela dei figli Francesco e Anita, cresciuti sempre lontani dall’attenzione dei media. Proprio la volontà di proteggere gli affetti più cari avrebbe spinto Leo e Marafioti a gestire questo delicato passaggio nel massimo riserbo.

Una scelta coerente con il modo in cui l’attore romano ha sempre vissuto il rapporto con la popolarità. In passato, infatti, Leo aveva dichiarato: “Non mi piace l’esibizionismo di molti attori”, sottolineando la preferenza per una carriera basata sul lavoro e non sulla continua esposizione della propria sfera personale.