Cosa è successo in studio a Uomini e Donne

Questo pomeriggio a Uomini e Donne, Gemma si è lasciata andare alle lacrime per il cavaliere Mario e ha lasciato lo studio, confortata a sorpresa da Tina Cipollari.

Lacrime per Gemma a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio a Uomini e Donne si è tornati a parlare di Gemma, dopo lo scivolone nella scorsa puntata. Ricevuto il due di picche dal cavaliere Mario, che ha riconosciuto in lei una bella donna ma di non esserne attratto, la dama non ha reagito affatto bene e se l’è presa con lui nel peggiore dei modi.

“Meno male che non ti piaccio, non mi piaci nemmeno più te perché ti ho visto di profilo. Sei sceso che sembravi don Chisciotte con l’anguria in pancia”, ha detto Gemma.

L’accaduto a Uomini e Donne ha generato delle polemiche. Come rivelato da Maria De Filippi oggi in puntata nel dating show, però, Gemma ha detto di essere pentita e di avere esagerato nei confronti di Mario. Il suo obiettivo era dunque quello di scusarti. Ed è con questo intento che si è presentata oggi in studio.

Affranta per l’accaduto, Gemma non ha nascosto le lacrime, tanto che ha addirittura lasciato lo studio, disperata per l’accaduto sebbene Mario abbia accettato le scuse e vorrebbe conoscerla ma solo come amica. Un brutto colpo per la Galgani, che appunto ha raggiunto il dietro le quinte. Insieme a lei, a sorpresa, Tina Cipollari.

Le scuse di Gemma per Mario! #UominieDonne pic.twitter.com/z0GisaTADN — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2025

Magda, sua “rivale in amore”, avrebbe voluto andare da Gemma, ma quest’ultima ha preferito di no. In ogni caso ci ha pensato Tina Cipollari ad accompagnarla fuori e consolarla. Le ha dato un abbraccio e chiesto se avesse bisogno di qualcosa, mentre la dama continuava a piangere sconsolata.

“Hai bisogno che ti chiamo un medico? Ti senti male? Tieni, prendi questo e asciuga le lacrime”, ha detto l’opinionista.

Poco dopo Mario ha però deciso di intervenire e raggiungerla nel dietro le quinte. “Dopo che tu sei la causa di questo, esci anche fuori? Gemma, lascialo perdere. Ma certo che lui la illude. Per lei quel ballo voleva dire come riavvicinarsi”, ha detto Tina Cipollari.

Pochi istanti dopo la dama torinese è tornata in studio, un po’ più serena, ma comunque molto provata per l’accaduto.