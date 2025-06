In un’intervista Genny Urtis si è detta delusa per l’esclusione dal matrimonio di Gianmaria e Federica

Genny Urtis ha rivelato a Fanpage.it la sua delusione per non essere stata invitata al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Aveva scritto loro per congratularsi e gli era stato detto che si trattava di una cerimonia ristretta. Tuttavia, vedendo le foto, ha notato che erano presenti moltissime persone. “Ci sono rimasta male, forse non accettano la mia condizione”, ha detto.

Genny Urtis sul mancato invito di Gianmaria e Federica

A quanto pare non l’ha presa benissimo, Genny Urtis. Noto volto televisivo e personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo, ha confessato a Fanpage.it la sua delusione per non essere stata invitata al matrimonio di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, due persone che riteneva vicine.

Durante l’intervista, Urtis ha raccontato di aver scoperto le nozze della coppia tramite i social:

“Ho visto che avevano fatto le partecipazioni. Gli ho scritto: che bello, vi sposate”, ha esordito Genny Urtis. “Loro: ‘sì, sì, abbiamo fatto un matrimonio ristrettissimo’. Ho visto le foto del loro matrimonio e ho visto che c’era tutto il genere umano. Insomma, non era ristretto”.

Una risposta che ha spiazzato Genny Urtis, soprattutto perché ha sempre mostrato ampio supporto come sostenitrice della coppia, fin dagli esordi. Il dolore e il dubbio sono emersi in modo chiaro dalle sue parole:

“Se ci sono rimasta male? Sì, era una delle coppie che io ho sostenuto”, ha ricordato ancora con rammarico. “Ci tenevo. Sono anche amici miei, ma boh, forse non accettano la mia condizione. Ci sono persone che tu pensi che siano aperte, poi magari, ecco, trovano scuse per non invitarti”.

A quanto pare quindi Genny Urtis sembra non avere preso granché bene questa esclusione. Al momento né Gianmaria né Federica hanno replicato alle sue dichiarazioni. Vedremo se decideranno di intervenire per chiarire la posizione e spiegare la loro versione dei fatti.