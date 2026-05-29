Una storia d’amore vissuta lontano dal gossip e dai riflettori. Gerry Scotti e Gabriella Perino avrebbero scelto di sposarsi in gran segreto, confermando ancora una volta la loro volontà di proteggere la privacy e vivere il sentimento con semplicità e discrezione. Ecco cosa sappiamo sul loro matrimonio.

Gerry Scotti e Gabriella Perino: un amore vissuto lontano dai riflettori

Il rapporto tra Gerry Scotti e Gabriella Perino sarebbe nato grazie ai rispettivi figli, che frequentavano la stessa scuola a Milano. Entrambi provenivano da precedenti matrimoni: il conduttore era stato sposato con Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo, mentre Gabriella aveva già avuto due figli da una relazione passata. Dopo essersi ritrovati, tra loro sarebbe nato un sentimento profondo che negli anni si è trasformato in una solida famiglia allargata. Inizialmente la coppia aveva escluso l’idea delle nozze, anche a causa delle esperienze sentimentali vissute in precedenza, ma con il passare del tempo avrebbe deciso di compiere il grande passo.

Scotti aveva parlato con grande affetto della compagna, definendola una donna fondamentale nella sua vita: “Non ama il clamore, quasi la infastidisce“. Un tratto che ha sempre contraddistinto Gabriella Perino, architetta dallo stile elegante e minimale, da sempre distante dal mondo dei social e dalle apparizioni pubbliche.

Gerry Scotti e Gabriella Perino: una famiglia costruita nel tempo

Negli anni Gerry Scotti e Gabriella Perino hanno costruito una quotidianità fatta di equilibrio, semplicità e affetto reciproco. Vivono insieme in un raffinato loft milanese vicino alla basilica di Sant’Ambrogio, che sarebbe stato ristrutturato proprio da Gabriella.

Il conduttore ha spesso raccontato quanto la nuova famiglia gli abbia restituito serenità dopo momenti difficili della sua vita, tra la perdita dei genitori e il divorzio. In un’intervista al Corriere della Sera aveva confessato: “Sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna“. Parole che mostrano il forte legame creato non solo con Gabriella, ma anche con i suoi figli. La coppia avrebbe quindi scelto di suggellare il proprio rapporto con un “sì” semplice e silenzioso, coerente con uno stile di vita sempre lontano dagli eccessi e dall’esibizione pubblica.

Gerry Scotti, matrimonio in segreto con Gabriella Perino

Gerry Scotti e Gabriella Perino avrebbero coronato la loro lunga storia d’amore con un matrimonio celebrato nel massimo riserbo. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, il celebre conduttore e la compagna si sarebbero sposati in Comune a Milano, scegliendo una cerimonia estremamente intima e lontana dall’attenzione mediatica. Nessun annuncio ufficiale, nessun ricevimento e neppure una festa: soltanto loro due, uniti da un legame costruito in oltre quindici anni di vita insieme. Come raccontato dal magazine:

“Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso. Senza figli, parenti e amici, solo loro due. Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista nozze, nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa“.

Una scelta che confermerebbe il desiderio della coppia di vivere i momenti più importanti con discrezione e autenticità.