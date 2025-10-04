Stefano De Martino ha celebrato in diretta i suoi 36 anni durante la puntata di ieri di Affari Tuoi, ma il colpo di scena era già stato già spoilerato insieme alla vittoria da 300 000 Euro. Tutti i dettagli della serata.

Il compleanno di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Ieri venerdì 3 ottobre, Stefano De Martino ha spento 36 candeline nel corso della puntata di Affari Tuoi. I telespettatori dunque hanno assistito a un momento davvero molto speciale. Complice di questa sorpresa è stato Herbert Ballerina, ospite ormai fisso in trasmissione, che ha architettato il tutto. De Martino, dal canto suo, pochi minuti prima aveva anche pubblicato una storia su Instagram con un croissant decorato con una candelina, simbolo semplice ma affettuoso del suo giorno.

LEGGI ANCHE: Gerry Scotti saluta Amadeus in diretta a La Ruota: “Mi guarda sempre”, frecciata a De Martino e Affari Tuoi

Tuttavia, la stranezza è che la festa di compleanno era già stata resa nota prima dell’inizio della trasmissione. Come si legge anche da Adnkronos, che aveva anticipato l’evento, infatti già si sapeva. Così come era nota anche la vincita da 300.000 Euro in puntata, la stessa sera. A rivelarlo in questo caso Giuseppe Candela. Questo doppio spoiler ha fatto discutere, perché ha tolto un po’ del fascino della “sorpresa live”.

Nel corso di Affari Tuoi abbiamo quindi assistito ai festeggiamenti per Stefano De Martino, felice per la sorpresa.

“Visto che siamo ad #AffariTuoi, vuoi la torta o il regalo?”



Tanti auguri di buon compleanno a Stefano! https://t.co/m4SHN9RY3R — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 3, 2025

Nonostante il “fuori programma” dell’anticipazione, la festa in studio è andata avanti con allegria e con l’affetto degli ospiti e del pubblico. È chiaro però che il colpo di scena già svelato ha fatto “perdere” un po’ di curiosità nel pubblico. Ma per Stefano De Martino si tratta di certo di un momento indimenticabile.

Intanto, è stato annunciato che, da oggi sabato 4 ottobre, Affari Tuoi cambierà programmazione: andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 20:35 su Rai 1. E proprio oggi anticiperà la seconda puntata di Ballando con le Stelle.