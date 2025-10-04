Venerdì 3 ottobre quanto hanno vinto al gioco dei pacchi? Ecco cosa è successo durante la puntata di Affari Tuoi.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi

Venerdì 3 ottobre, nella nuova puntata di questa edizione di Affari Tuoi quanto hanno vinto? È successo qualcosa di mai visto… e si tratta di un vero record. Sono stati vinti infatti 300 000 Euro per la seconda serata consecutiva. Un evento straordinario, considerando le probabilità e la storia del programma.

Il protagonista è Angelo, un concorrente sardo che ha tentato la fortuna accompagnato dalla sua fidanzata, Giulia. Il pacco numero 12, che si è rivelato il premio massimo, conteneva proprio i 300.000 Euro. Ma la scalata verso il montepremi non è stata così facile.

All’inizio, Angelo ha perso il pacco da 200.000 ad Affari Tuoi, ma la produzione gli ha offerto uno scambio: ha sostituito quel pacco con il numero 3. Un colpo azzeccato, visto che il pacco 3 conteneva 15.000 Euro.

Poi ha rifiutato un’offerta di 25.000 e ha continuato a giocare. I suoi pacchi finali erano:0 Euro, 20 Euro, 200 Euro, il pacco nero, 50.000 e i 300.000. Un momento molto teso, con chance enormi ma anche pericoli concreti.

Proseguiamo dunque e scopriamo quanto hanno vinto ad Affari Tuoi e come si è arrivati a realizzare il record…

Affari Tuoi, quanto ha vinto Angelo

Il Dottore ha proposto 30.000 per chiudere la partita, ma la coppia ha rifiutato. Subito dopo, hanno eliminato il pacco nero che fortunatamente conteneva zero euro – una mossa che ha così migliorato le probabilità. A quel punto sono rimasti i due pacchi decisivi: 50.000 e 300.000. Cifre davvero niente male!

Stefano De Martino, conduttore del programma, ha notato che Angelo aveva dei “numeri speciali” segreti. Angelo ha spiegato che il numero 14 gli ricordava suo padre. Con fiducia ha aperto quel pacco — ed è uscito 0 Euro.

Alla fine, sono rimasti in gioco proprio i 300.000 e i 50.000. Il Dottore ha fatto l’offerta finale: 150.000, esattamente la media. A quel punto Angelo e Giulia si sono guardati e hanno deciso di rifiutare. “Abbiamo comunque un paracadute”, hanno detto consapevoli che anche 50.000 sarebbe stata una cifra non indifferente.

Quando hanno aperto il pacco 12… ecco la rivelazione: 300 000 euro! È stata la seconda sera di fila con jackpot massimo. In studio è scoppiata la festa. De Martino (che peraltro ha festeggiato il compleanno in puntata) ha commentato: “Quante probabilità potevano esserci?”

Un momento che entrerà nella storia di Affari Tuoi: vincere il massimo premio per due puntate consecutive è un evento rarissimo. Angelo e Giulia, col coraggio di rischiare e una buona dose di fortuna, sono riusciti a strappare un doppio record al gioco dei pacchi. Congratulazioni!