Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Grande Fratello

I retroscena sul GF

In attesa di scoprire chi sarà il cast della nuova edizione del GF, non sembrano mancare i retroscena. Nella rubrica “Forse non tutti sanno che”, di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, sono emerse delle indiscrezioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista, infatti, gli autori del GF starebbero facendo fatica durante i casting: “Sono stati costretti a sfiancanti provini”. Il tutto per mettere a punto il cast che potesse aggradare le richieste della nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi.

Sempre dalla rivista emerge anche un’altra bocciatura nota al GF. E no, stavolta non parliamo dei nomi usciti sui social in questi giorni, ma di un attore molto noto. Daniel McVicar secondo il settimanale sarebbe stato “escluso”. Motivo di questa scelta, stando a quanto si apprende dal giornale, “un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana”.

McVicar in tanti lo ricorderanno per essere stato uno dei protagonisti della fortunata soap opera americana, Beautiful. Qui ha recitato dal 1987 al 2005, con diverse apparizioni fino al 2009 e ha ricoperto i panni di Clarke Garrison. Prima di questa indiscrezione sul GF, in ogni caso l’attore ha preso parte ad altri reality televisivi nel nostro Paese, da Notti sul ghiaccio a L’Isola dei Famosi.

Il cast del Grande Fratello

Dopo avervi parlato di questi retroscena concentriamoci dunque sul cast effettivo che farà parte del GF. A oggi tanti rumor ma pochissime conferme. Su tutti quella di Alex Schwazer.

Marciatore italiano e campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 è stato squalificato per doping nel 2004. Da qui il lungo calvario che lo porterà a restare lontano dallo sport fino al 2024.

In ogni caso Alex Schwazer al GF avrà modo di raccontare la sua storia e la sua verità circa quanto accaduto. Vedremo se emergeranno altri retroscena oltre a quelli già raccontati nel documentario di Netflix.

Beatrice Luzzi invece è un altro nome che potrebbe essere presto confermato. L’attrice che in passato ha interpretato Eva Bonelli in Beautiful ha commentato il gossip sui social, lasciando intendere che anche lei entrerà nella Casa del GF.

Chi saranno i prossimi?