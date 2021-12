I nominati della puntata del 6 dicembre 2021 del GF Vip 6

La venticinquesima puntata del GF Vip 6 ha avuto inizio alla solita ora dopo Striscia la Notizia e abbiamo già visto discusse diverse vicende. Tra queste, per esempio, di nuovo la lite tra Lulù e Maria Monsè. La prima ha chiesto scusa in diretta alla coinquilina per le parole dure che le ha rivolto. In seguito, poi, si è parlato della poca simpatia che scorre tra Aldo e Soleil. Per il primo, in seguito, una dolce sorpresa dalla moglie. Successivamente, poi, il pubblico ha assistito a un segmento dedicato a Biagio e Miriana, i quali hanno scoperto cosa dicono gli altri di loro alle spalle.

Abbiamo, quindi, visto che l’eliminata è stata Patrizia Pellegrino. Ma dopo qualche altra sorpresa siamo giunti alle nomination. Come al solito, poi, venerdì prossima il Vip più votato avrà nelle mani il destino degli altri nominati. Immuni troviamo: Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Valeria Marini con Giacomo Urtis. Adriana Volpe dà l’immunità a Lucrezia mentre Sonia Bruganelli a Gianmaria Antinolfi. Partiamo con quelle palesi:

Jessica Selassié ha nominato Maria

ha nominato Alex Belli ha nominato Maria

ha nominato Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge

ha nominato Davide Silvestri ha nominato Maria

ha nominato Sophie Codegoni ha nominato Maria

ha nominato Manila Nazzaro ha nominato Maria

ha nominato Manuel Bortuzzo ha nominato Maria

ha nominato Maria ha nominato Sophie

ha nominato Carmen Russo ha nominato Maria

ha nominato Biagio D’Anelli ha nominato Maria

ha nominato Soleil ha nominato Miriana

ha nominato Francesca Cipriani ha nominato Jessica

ha nominato Giucas Casella ha nominato Maria

Per quanto riguarda le nomination del GF Vip 6 in confessionale, Katia ha nominato Maria; Valeria con Giacomo hanno nominato Biagio; Aldo ha nominato Maria; Lucrezia ha nominato Maria; infine, Gianmaria ha nominato Maria. I nominati, quindi, sono: Maria, Biagio, Jessica, Miriana, Sophie e Soleil.

