Nicolò Brigante lascia la casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente siciliano ha espresso la volontà di uscire. Una decisione associata all’uscita di Blu Barbara Prezia dal gioco.

Nicolò Brigante lascia la casa del GF Vip?

Blu Barbara Prezia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip e subito dopo Nicolò Brigante ha espresso la volontà di uscire. Durante l’ultima puntata andata in onda, è stata mostrata una casa divisa in due alleanze, con litigi, strategie e tensione. Gli animi non si sono calmati neanche durante la notte e il concorrente siciliano ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare il gioco.

In realtà, ne aveva già parlato giorni fa, quando Blu Barbara Prezia era al televoto con Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilarido. L’ex tronista aveva già espresso l’intenzione di ritirarsi nel caso Blu fosse stata eliminata. Ha espresso la stessa decisione anche alla stessa Prezia, che ha cercato di dissuaderlo e di impedirgli di compiere scelte istintive delle quali potrebbe pentirsi.

Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante vuole abbandonare: cosa è successo

Quando Blu Barbara Prezia è stata eliminata, Nicolò Brigante si è mostrato molto colpito dall’esito del televoto e si è poi lasciato consolare dai suoi compagni di viaggio. La sua decisione, però, sembra non essere cambiata. Il concorrente vorrebbe realmente abbandonare il gioco e lo dimostra il fatto che pare abbia già fatto le valigie. Durante la notte ha confessato ad Antonella Elia di aver già comunicato la sua intenzione di andarsene in confessionale. La concorrente gli ha chiesto di pensarci e di ragionare, ma Brigante le ha spiegato di aver già deciso e di aver preparato le sue cose.

Per il momento questa decisione è rimasta in sospeso, ma se dovesse diventare una realtà si tratterebbe del secondo ritiro di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il primo ad aver deciso di abbandonare il gioco è stato GionnyScandal. Nicolò Brigante non è uno dei personaggi più attivi nella casa, per cui le dinamiche non cambierebbero drasticamente con la sua ipotetica uscita. A tenere alta l’attenzione sulle strategie e sul gioco sono altri personaggi, la cui ipotetica uscita si rivelerebbe una perdita particolarmente grave per il programma. Non resta che aspettare di vedere se gli autori riusciranno a far cambiare idea al concorrente e a convincerlo a rimanere in gioco.