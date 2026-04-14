Caos al Grande Fratello Vip 2026. Un video di pochi secondi ha infatti dato vita a una vera e propria tempesta mediatica nei confronti del reality show condotto da Ilary Blasi, tanto che in tanti stanno chiedendo provvedimenti seri nei confronti di alcuni concorrenti. Rischiano l’espulsione? Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip 2026: “Falla ubriacare e poi prendila a calci”

Sono ore di grande tensione al Grande Fratello Vip. Al centro un breve video, che ormai è diventato virale sui social, che ha spinto la sorella di Lucia Ilardo a denunciare ciò che lei, e i gli altri familiari e amici della concorrente, ritengono essere un vero e proprio caso di bullismo. La sorella di Lucia, sui social conosciuta come Bad Barbie, si è sfogata su TikTok, scagliandosi contro Renato Biancardi e Barbara Blu Prezia i quali, secondo lei, hanno complottato contro la sorella: “non so se state guardando la diretta, ma ho i messaggi intasati. In questo video si capisce palesemente cosa dicono: Renato vuole appartarsi con Lucia e poi mandarla a quel paese. Ma la cosa più schifosa arriva da Blu, una donna, che le suggerisce: ‘Falla ubriacare e poi prendila a calci’. Ma non è finta qui, secondo la sorella di Lucia, Renato e Blu avrebbero anche l’abitudine di deriderla, mimando conati di vomito al suo passaggio: “Questa non è violenza? Questo è bullismo. E’ inconcepibile. Mi chiedo perché nessuno prenda provvedimenti.”

Grande Fratello Vip 2026: il video incriminato

Come visto sono davvero pesanti le accuse da parte della sorella di Lucia Ilardo nei confronti di Renato Biancardi e Barbara Blu Prezia. Il video in questione è diventato virale ma, in realtà, non è chiaro se effettivamente i due concorrenti dicano le frasi riportate da Bad Barbie. Nella clip si vede Renato sussurrare qualcosa all’orecchio di Blu, la quale, ridendo, esclama “Ubriaca!“, mimando anche il gesto del calcio. Come detto le frasi riportate dalla sorella di Lucia non sono chiaramente udibili ma, per far scoppiare la polemica è bastato il linguaggio del corpo e le parole intercettate. Cosa succederà ora?

11 aprile 2026 #gfvip Gli obbiettivi di Renato con Lucia Renato Biancardi vorrebbe chiudere con Lucia Ilardo, ricevendo consigli da parte di Blu Barbara Prezia https://t.co/HOqQB9Sfvn pic.twitter.com/IHxIPk6c7a — GRANDE FRATELLO VIP 2026 – FANPAGE (@gfvip8_fp) April 11, 2026

Grande Fratello Vip 2026: Renato e Blu rischiano l’espulsione?

Dopo le pesanti accuse della sorella di Lucia Ilardo i social sono stati invasi da commenti, accuse e richieste di provvedimenti nei confronti di Renato Biancardi e Barbara Blu Prezia. Se infatti le accuse di istigazione alla violenza e bullismo dovessero essere confermate, entrambi rischierebbero l’espulsione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di questa sera ne sapremo sicuramente di più.