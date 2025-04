Colpo di scena stasera ad Amici 24 con una doppia eliminazione! Non solo Francesca, perché anche un altro allievo ha lasciato il programma. Ecco chi è finito al ballottaggio finale e ha poi dovuto dire addio alla scuola.

Il secondo eliminato della quinta puntata di Amici 24

Su Canale 5 questa sera è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24. Ma chi è stato eliminato? Purtroppo stasera a lasciare il programma sono stati ben due allievi.

Dalla prima manche, che ha visto sfidarsi gli Zerbi-Cele contro le Petti-Letti, abbiamo visto la vittoria del primo team, che come al solito ha dovuto mandare al ballottaggio gli allievi avversari. E dato che sono rimasti in tre Francesca, Nicolò e TrigNo si sono dovuti sfidare tra loro con una performance a testa.

A salvarsi subito durante la quinta puntata di Amici 24 è stato Nicolò, mentre Francesca ha avuto la peggio su TrigNo e ha lasciato il programma. Jacopo Sol, il suo fidanzato, non l’ha presa benissimo, ma la ballerina può consolarsi con due importanti proposte di lavoro!

In seguito c’è stato un nuovo match durante la seconda manche che ha visto nuovamente scontrarsi le stesse squadre di Amici 24. Per la seconda volta consecutiva gli Zerbi-Cele hanno avuto la meglio sulle Petti-Letti. Questa volta al ballottaggio per l’eliminazione sono andati quindi Nicolò e TrigNo. Ad avere la meglio ancora una volta è stato Nicolò e, di conseguenza, TrigNo è a rischio e risulta l’eliminato provvisorio.

Infine l’ultima partita di Amici 24 ha visto affrontarsi gli Zerbi-Cele e i Cucca-Lo. Una partita che si è chiusa con un netto 2-0 per i primi e, di conseguenza, Francesco e Senza Cri hanno dovuto affrontarsi ancora una volta.

Il ballerino e la cantante si sono esibiti e da questa sfida è stato sancito il primo salvo, ovvero Francesco. Ciò ha quindi portato Senza Cri a raggiungere TrigNo come seconda eliminata provvisoria.

I due allievi, Senza Cri e TrigNo dopo la votazione dei giudici sono tornati in casetta e qui abbiamo scoperto chi ha lasciato per sempre il programma. A dover rinunciare al proprio sogno durante la quinta puntata di Amici 24 è….

(IN AGGIORNAMENTO)