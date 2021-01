1 Polemica sul web per la frase di Giulia Salemi

Dopo le battute su Maria Teresa Ruta diverse settimane fa, Giulia Salemi torna a scatenare una nuova polemica tra gli utenti del web. L’influencer persiana in nomination insieme alla Ruta, Carlotta Dell’Isola e Samantha de Grenet, sta facendo molto discutere i fan del GF Vip e stavolta non per la storia con Pierpaolo Pretelli.

Durante il tardo pomeriggio Giulia Salemi si è ritrovata in veranda insieme proprio al suo fidanzato e ancora a Stefania Orlando, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Ad un certo punto la gieffina rivolgendosi all’attrice ha dato il suo personale giudizio:

“È troppo facile fare quella così no? Invece tu nel tuo essere sempre un po’ castigata, un po’ così hai la faccia da…” ha detto Giulia senza proseguire la frase. I vipponi presenti si sono guardati tra loro, non cogliendo il riferimento della Salemi.

Per questo Rosalinda, un po’ perplessa, ha chiesto spiegazioni con un sorriso forzato: “Ho la faccia da?” a quel punto Giulia Salemi a mezza lingua ha detto: “da tr…..” con Pierpaolo Pretelli che ha esclamato un “Ma…”, mentre Andrea Zenga ha tentato di sviare il discorso. A rispondere anche Stefania Orlando, la quale ha provato a smorzare la situazione: “Ma ti rendi conto?” e l’influencer che ha puntualizzato: “L’ho fatto per Stefania perché…so che s’imbarazza”.

Un po’ confusa Stefania ha replicato ancora: “No che poi lei tutto ha tranne che la faccia da…”. Giulia Salemi, per evitare incomprensioni sia dentro che fuori la casa, ha detto che stava scherzando e non voleva in alcun modo mancarle di rispetto. Ecco il video del momento…

Non tutti però sono sembrati dello stesso avviso della fashion blogger persiana. Le parole pronunciate da Giulia Salemi hanno spaccato in due il popolo del web, tra chi crede sia stata un’uscita infelice nei confronti di Rosalinda Cannavò e chi, invece, pensa si tratti di una semplice battuta. E voi da che parte state?