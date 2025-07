Si lavora per la prossima edizione del Grande Fratello. Si vocifera che Simona Ventura potrebbe fare a meno di uno dei ruoli più in voga in queste ultime edizioni: l’inviata social in studio, infatti, probabilmente non la rivedremo, salvo imprevisti.

Grande Fratello, volto delle ultime edizioni potrebbe non tornare

Il ritorno della nuova edizione del Grande Fratello è sempre più vicino. Mentre si svolgono i casting e tiene banco il ruolo di opinionista (oggi è spuntato fuori un altro nome), ecco che non sembrano mancare le indiscrezioni sul reality show.

In questi ultimi anni di Grande Fratello abbiamo visto la figura di “inviata social”, ricoperta inizialmente da Giulia Salemi e, successivamente da Rebecca Staffelli. Se nei mesi scorsi Amedeo Venza aveva aperto la possibilità di un ritorno dell’ex vippona a svolgere questo compito, le cose e le idee potrebbero essere cambiate. Almeno secondo quanto riportato da LorenzoPugnaloni.it.

A chi gli ha chiesto se rivedremo nuovamente questa figura nel prossimo Grande Fratello, ha spiegato: “No. Al momento si sta pensando di togliere questo “terzo posto”. Proprio per tornare davvero alle origini. Tuttavia, da qui ad un mese le cose possono cambiare, infatti, al momento, non e stato pensato nessun nome”.

Se l’idea è effettivamente quella di tornare alle origini, ai 100 giorni di permanenza e volti veramente sconosciuti, probabilmente al Grande Fratello si potrebbe così evitare l’inviata social. Usiamo il condizionale chiaramente perché non sappiamo come potrebbero andare cose.

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni sul Grande Fratello

La situazione è tutta in divenire e certamente potrebbero esserci dei cambiamenti in corso nelle prossime settimane. Insomma, vedremo cosa succederà. Intanto c’è grande curiosità e fermento per il Grande Fratello e per i prossimi concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.

Ancora non è iniziato ma il Grande Fratello non smette mai di fare parlare di sé. Settembre d’altronde non è poi così lontano…