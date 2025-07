Secondo Dagospia, due nomi molto noti – una showgirl e una giornalista – si contendono il ruolo di opinionista al Grande Fratello 2025. Le due “stanno facendo fuoco e fiamme” per affiancare Simona Ventura alla conduzione. La scelta è ancora top secret…. di chi si tratta?

Le opinioniste del Grande Fratello

Mentre i casting per scegliere i nuovi concorrenti del Grande Fratello sono ancora in corso, cresce l’attesa anche per scoprire chi saranno le opinioniste che affiancheranno Simona Ventura, conduttrice ufficiale della prossima edizione del reality più famoso d’Italia.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, i nomi sul tavolo sarebbero due, e non sono certo figure di secondo piano a quanto pare. Ma di chi si tratta nello specifico e cosa sappiamo al momento?

Il giornalista Dandolo ha rivelato in un trafiletto pubblicato sul sito diretto da Roberto D’Agostino che due volti molto noti del piccolo schermo stanno lottando per conquistare una delle ambite “poltroncine” da opinionista in studio. Si tratterebbe di una famosissima showgirl e di una lanciatissima giornalista in lizza per il Grande Fratello.

Nessun nome è stato fatto ufficialmente, ma il giornalista ha usato un’espressione colorita per descrivere il fermento dietro le quinte: le due “stanno facendo fuoco e fiamme” pur di aggiudicarsi il ruolo.

Il clima sembra essere molto competitivo all’interno degli ambienti Mediaset. Del resto con la presenza forte di Simona Ventura il programma potrebbe vivere una vera svolta editoriale e d’immagine. Per questo, anche la scelta delle opinioniste del Grande Fratello sarà fondamentale per dare un tono ben preciso alle serate in diretta.

Intanto il pubblico aspetta con curiosità di scoprire chi saranno le prescelte. Potrebbe trattarsi di due donne di carattere, con forte presenza scenica e un’opinione tagliente, pronte ad animare lo studio del Grande Fratello con commenti e giudizi che faranno discutere.