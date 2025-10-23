Come reso noto da un comunicato ufficiale, Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Ecco cosa è successo e quando potrebbe tornare.

Grande Fratello, Donatella ha lasciato la Casa

Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal programma, che ha spiegato come l’uscita della concorrente sia dovuta a “motivi personali”. Il comunicato, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, limitandosi a chiarire che si tratta di un allontanamento temporaneo.

Non è la prima volta che un concorrente di questa edizione del reality si trova a dover lasciare la Casa del Grande Fratello per poi rientrare. Poche settimane fa era accaduto ad Anita Mazzotta, costretta ad abbandonare il gioco per una grave situazione familiare. La giovane, infatti, aveva deciso di uscire per stare accanto alla madre, le cui condizioni di salute si erano aggravate, poi scomparsa poco dopo. Prima di morire, però, aveva espresso il desiderio che la figlia tornasse nella Casa del Grande Fratello per vivere fino in fondo quell’esperienza. Così Anita, dopo qualche giorno di riflessione, è rientrata in gioco.

L’uscita di Donatella ricorda da vicino anche quella di Francesca Carrara, che era stata costretta a lasciare il programma per qualche ora, sempre per “motivi personali” non specificati. In entrambi i casi, la produzione ha preferito non divulgare ulteriori informazioni, rispettando la privacy di tutti i concorrenti del Grande Fratello così come delle loro famiglie.

Per ora non è chiaro quando Donatella potrà tornare nella Casa del Grande Fratello, ma il pubblico spera che la sua assenza sia breve e che presto possa riprendere il suo posto nel gruppo. Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità ufficiali nel corso delle prossime ore, con la speranza ovviamente che non si tratti di niente di grave.