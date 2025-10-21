Poco dopo la puntata del GF, Anita Mazzotta ha parlato della morte di sua madre e svelato un retroscena: “Sapeva quanto le restava da tempo, ma non me l’ha detto per farmi venire qui…”.

Anita Mazzotta parla di sua madre

A seguito dello spoiler di Mattino 5 sul ritorno al Grande Fratello e del suo messaggio sui social dove annunciava la scomparsa della sua mamma, Anita Mazzotta ieri sera è tornata nella Casa, spiegando cosa è successo e i motivi che l’hanno spinta a fare rientro nel programma.

Una decisione che ha diviso i telespettatori (e non sono mancate anche delle critiche), ma non i suoi compagni che l’hanno accolta, piuttosto, in un abbraccio sincero e sentito.

Al termine della diretta Anita Mazzotta si è confidata in giardino con Grazia Kendi e altri coinquilini. La concorrente ha svelato alcuni retroscena sulla morte della sua mamma. Ai suoi compagni di viaggio ha confidato che la madre, quando i medici avevano deciso di interrompere le cure, non l’aveva avvisata per fare in modo che non interrompesse la sua esperienza al Grande Fratello.

Anita Mazzotta ha nuovamente chiarito che il suo ritorno nella Casa è stato dettato proprio dal fatto che sua madre volesse questo per lei. Quindi lei avrebbe solo rispettato la sua volontà:

“Cioè, lei mi ha lasciato dei messaggi scritti che scriveva da tempo. Mi ha lasciato una chat. Lei sapeva il tempo, da giugno, quanto tempo le mancava le mancava”, ha detto Anita Mazzotta.

“Non me l’ha detto per farmi fare sta roba. Il mercoledì, quando ero in quarantena, che mi ha detto la visita non è andata bene. Lì, in realtà, le hanno detto, ti stoppiamo la cura. E tu mi hai fatto venire qua.

Tu hai rinunciato alla mia… Già dalla quarantena? Sì. Tu hai rinunciato alla mia presenza per farmi fare questa cosa. E adesso chi c**** sono io per dire no dopo che tu hai rinunciato a tua figlia…”, ha detto ancora Anita Mazzotta.

ho i brividi pic.twitter.com/ySzAOO1z9z — ℳorena Jonita era (@cuor3buc4to) October 21, 2025

Così Anita Mazzotta ha rivelato dunque cosa è successo poco prima e dopo la morte della sua mamma.