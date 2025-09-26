A varcare la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello è anche Francesca Carrara. La gieffina due figli (tra cui uno famoso che fa l’attore) e qui a seguire conosceremo tutti i dettagli: ecco chi è, l’età, la vita privata e dove seguirla su Instagram!

Chi è Francesca Carrara

Della biografia di Francesca del Grande Fratello cosa sappiamo? Qual è il suo cognome? La concorrente si chiama Francesca Ferrara, è nata a Roma nel 1982. L’età è di 43 anni.

Per adesso non sappiamo la data di nascita precisa al momento e non conosciamo il suo segno zodiacale.

Oltre a essere una grande mamma, come vedremo Francesca è una restauratrice e tappezziera.

Vita privata

In quanto alla vita privata di Francesca Carrara del GF possiamo dire che ha due figli, uno dei quali è famoso. Si tratta dell’attore Simone De Bianchi, che ha 22 anni. Lui ha già recitato in due film: Come Un Gatto In Tangenziale con Paola Cortellesi, nei panni di ‘Alessio’ e Accattaroma come ‘Ruggeretto’, rispettivamente nel 2017 e nel 2023. L’altra figlia invece ha 17 anni.

Francesca è diventata mamma molto giovane, a soli vent’anni. Nonostante l’età, non si è mai lasciata abbattere e ha costruito con i suoi figli un legame profondo e autentico.

“Sono molto amica dei miei figli, ci diciamo tutto. Siamo cresciuti insieme: loro imparavano da me, ma io imparavo da loro”, ha raccontato nella clip con affetto. “Abbiamo un rapporto forte, noi usciamo insieme”.

Il padre dei suoi figli lo ha conosciuto quando aveva appena sedici anni, e tre anni dopo erano già sposati. “Lui era il mio migliore amico”, ha detto con nostalgia. La loro relazione, però, non è durata per sempre. Nonostante l’unione solida e una famiglia che sembrava perfetta, tutto è cambiato dopo una scoperta dolorosa.

“Siamo stati una famiglia perfetta, unita, con i nostri alti e bassi come tutte le coppie finché scopro che c’era qualcosa che non andava”.

La fine di quel rapporto è stata per lei un vero shock: “Mi è crollato il mondo addosso perché lui, per 23 anni, è sempre stato il mio punto fermo”, ha confessato con amarezza.

Eppure, nonostante tutto, Francesca ancora oggi guarda al passato con serenità e senza rimpianti. “Ho fatto la mamma e la moglie perfetta, non rinnego niente”.

Tra le sue passioni il trekking, scalare le montagne e l’alpinismo. Di sé ha raccontato di essere chiacchierona e di amare divertirsi.

Dove seguire Francesca Carrara: Instagram e social

Ha un profilo sia su Facebook che su Instagram e ha anche un account social dedicato al lavoro.

Francesca in tutta la sua semplicità si racconta mostrando immagini che riguardano il suo quotidiano e non solo.

Spesso pubblica anche delle foto con suo figlio.

Carriera

Che lavoro fa Francesca Carrara del Grande Fratello? Per quanto riguarda la sua carriera, nella vita è una restauratrice e tappezzista.

Nel 2025 l’occasione di poter fare televisione grazie al reality show.

Francesca Carrara al Grande Fratello

Emozionata per questa grande occasione, Francesca Carrara è stata ufficializzata come nuova concorrente del Grande Fratello.

Da questa avventura si aspetta certamente di poter uscire fuori e fare bene, mostrarsi per quello che è e raccontarsi senza filtri.

Ricordiamo ancora che l’edizione è condotta da Simona Ventura. Al suo fianco Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi in qualità di opinionisti. Tutti e tre ex gieffini storici.

I concorrenti del Grande Fratello

La curiosità di conoscere chi sono i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello è tanta. Ecco i nomi di tutti i protagonisti:

Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Giulio Carotenuto, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe.

Il percorso di Francesca Carrara al Grande Fratello

A partire dal 29 settembre Francesca Carrara è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello. I dettagli sul suo percorso qui a seguire:

1° settimana: Francesca ha fatto il suo ingresso in Casa.

