In una recente intervista Stefania Orlando ha parlato della sua seconda partecipazione al Grande Fratello e della differenza con il primo.

Cosa ha detto Stefania Orlando

Ospite della trasmissione Non Succederà Più condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Stefania Orlando ha raccontato la sua ultima esperienza nella Casa del Grande Fratello. Una partecipazione che, a differenza della prima volta, è stata molto differente.

La conduttrice ha ammesso con grande sincerità: “Mi chiedi se mi sono ‘pentita’ di aver accettato? Lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze”.

Nonostante tutto Stefania Orlando ha spiegato che il reality, preso nel modo giusto, può essere un percorso personale molto interessante: “Al di là del lavoro, sono esperienze importanti a livello proprio di interazione, di incontro con persone che non conosco. È un’esperienza molto formativa il Grande Fratello, se lo si prende sotto quel punto di vista”.

Secondo Stefania Orlando, il format nasce come un “esperimento antropologico”, ma negli anni si è trasformato in uno show. Nonostante ciò, resta per lei un banco di prova:

“Principalmente ti metti un po’ alla prova con te stesso. È stato completamente diverso dal mio primo Grande Fratello, dove c’è stato un incontro generazionale meraviglioso”.

A deluderla, infatti, è stata la mancanza di quel dialogo tra generazioni che invece aveva trovato nel suo debutto nella Casa. Ha parlato apertamente di scontri generazionali, che hanno spesso portato a toni accesi, se non addirittura ad attacchi personali.

“In questo (GF, ndr) ci sono stati molti più scontri generazionali, ma anche quello è un esercizio importante per vivere. Esercitarsi anche con gli scontri generazionali per capire”.

Quello che ha colpito negativamente Stefania Orlando è stato il tono di certi attacchi ricevuti:

“Avevo più rispetto per le persone più grandi, perché comunque avevano più esperienza. Potevo anche non essere d’accordo, ma non cadevo nella trappola dell’offesa. E invece lì si andava sempre a parare sull’età”, ha concluso.