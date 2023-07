NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Grande Fratello

Chi ci sarà tra i concorrenti del Grande Fratello?

Si sta a lungo parlando in queste settimane della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 a partire da settembre. Numerose saranno le novità previste, a partire dall’unione dei format Nip e Vip, fino all’arrivo di Cesara Buonamici come unica opinionista. Nel mentre al momento gli autori sono alla ricerca del cast perfetto, che sarà per l’appunto composto sia da personaggi noti al grande pubblico, che da volti del tutto estranei al mondo dello spettacolo. Non mancano naturalmente le indiscrezioni, e solo nelle ultime ore è arrivata una nuova voce di corridoio che sta facendo discutere i social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ha rivelato in esclusiva Il Vicolo delle News, sembrerebbe che un ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista sia stato avvistato ai provini del Grande Fratello. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesco Muzzi. Chi segue il programma in onda su Real Time, sa bene che all’interno del reality Francesco ha sposato Martina Pedaletti. I due ancora oggi sono unitissimi, e dal loro amore è nata anche una figlia. Adesso Muzzi, stando a quanto riporta il portale, avrebbe sostenuto un provino per far parte della prossima edizione del GF, e in merito si legge:

“Francesco ha fatto il provino per il GF ma su Instagram ha fatto delle storie affermando il contrario. Ha detto che si trovava a Cinecittà per svolgere il suo lavoro di tassista. Ma le talpine ci hanno rivelato che invece Muzzi è stato lì anche per fare il provino”.

Cosa accadrà dunque? Francesco Muzzi di Matrimonio A Prima Vista potrebbe essere tra i concorrenti del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per restare aggiornati con tutte le news sul reality di Canale 5, e non solo.