Nicolò Figini | 1 Settembre 2023

La smentita del cantante sul Grande Fratello

Nella giornata di ieri Dagospia ha rivelato in anteprima che Federico Rossi sarebbe stato molto vicino alla firma del contratto per quanto riguarda il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Secondo il portale, infatti, l’artista avrebbe potuto fare la sua entrata con il passare delle settimane:

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti.

C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”.

Tuttavia queste voci si sbagliavano e a smentirle ci ha pensato proprio Federico Rossi stesso. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Storia all’interno della quale nega qualsiasi coinvolgimento con il Grande Fratello: “Ah non lo sapevo! Grazie a Trash Italiano che mi informa di queste cose“.

La smentita di Federico Rossi sul Grande Fratello

Tutti i suoi fan, quindi, possono mettersi il cuore in pace perché non lo vedranno dentro la Casa. L’unico concorrente ufficiale, al momento, è solamente Alex Schwazer. Il campione olimpico lo ha dichiarato in un video insieme al conduttore.

La sua unica condizione, però, sarebbe stata quella di avere una palestra a disposizione per allenarsi ogni giorno e ovviamente gli è stata concessa:

“Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.

