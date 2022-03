1 Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6?

Finalmente questa sera dopo ben 6 mesi esatti su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell’ultima diretta con Alfonso Signorini scopriremo così chi sarà a vincere questa edizione, la più lunga nella storia del reality. Come sappiamo 6 attualmente sono i Vipponi ancora in gioco, ma solo 4 di loro sono già stati eletti finalisti. Parliamo naturalmente di Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono invece Jessica Selassié e Giucas Casella, che in questi giorni si stanno scontrando al televoto. Solo a puntata iniziata scopriremo quale sarà il verdetto e chi si unirà ai 4 finalisti.

In questi giorni intanto il web si sta chiedendo chi sarà a vincere il Grande Fratello Vip 6 e naturalmente tante sono le teorie degli utenti. Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, andiamo a scoprire cosa ne pensano gli scommettitori. I bookmakers infatti da settimane stanno puntando sull’ipotetico vincitore del reality, e adesso a poche ore dalla finale vi sveliamo le quotazioni dei Vipponi ancora in gara. Questa la classifica secondo gli scommettitori di SNAI:

06 Giucas Casella, quotato a 25,00

05 Barù, quotato a 7,50

04 Delia Duran, quotata a 7,50

03 Davide Silvestri, quotato a 2,75

02 Lulù Selassié, quotata a 2,75

01 Jessica Selassié, quotata a 2,25

Secondo gli scommettitori di SNAI dunque potrebbe essere Jessica Selassié a vincere il Grande Fratello Vip 6. Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere questa sera nel corso della diretta, facciamo anche affidamento sulle quotazioni dei bookmakers di SISAL.