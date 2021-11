1 La nuova eliminata del Grande Fratello Vip 6

Mancano poche ore al ritorno del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 e anche per questa sera sono previste grandi emozioni. Durante la nuova diretta infatti ben 4 Vipponi varcheranno la porta rossa, diventando a tutti gli effetti dei concorrenti ufficiali del reality. Nel mentre in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Manuel Bortuzzo, che ha speso delle fortissime dichiarazioni contro Lulù Selassié. Come se non bastasse stasera sapremo anche l’esito del verdetto del televoto e scopriremo chi sarà la nuova eliminata di questa edizione. Anche stavolta si tratta di una sfida tutta al femminile e sono ben 5 le Vippone in nomination: Lulù, Clarissa, Soleil Sorge, Carmen Russo e Manila Nazzaro. Ma chi sarà a scamparla e chi invece dovrà lasciare la casa una volta per tutte?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea di quello che potrebbe accadere. A indire una votazione è stato Reality House, e questi sono i risultati. A rischiare l’eliminazione potrebbe essere Manila Nazzaro, che ottiene il 16% dei voti. A seguire troviamo Lulù Selassié, col 17% dei voti, Carmen Russo, col 18% dei voti, Clarissa, col 19% dei voti, e Soleil Sorge, risultata la più votata col 30% dei voti.

Naturalmente sempre ricordiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Manila Nazzaro la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo il verdetto definitivo.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.