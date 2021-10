1 Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 6?

Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e tutto è già pronto per la diretta di questa sera. In questi giorni come sappiamo ci sono state molte tensioni in casa, e sembrerebbe esserci una frattura tra Katia Ricciarelli e alcuni Vipponi. Dopo lo scontro con Carmen Russo infatti la cantante ha anche litigato con Alex Belli e di certo nel corso della puntata si parlerà della questione. Sophie Codegoni intanto ha chiuso definitivamente con Gianmaria Antinolfi, mentre Miriana Trevisan si è avvicinata ancora di più a Nicola Pisu. In diretta nel mentre scopriremo anche chi sarà il nuovo eliminato e stavolta la sfida è tutta al femminile. In nomination ci sono infatti Carmen Russo, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Ma chi sarà a lasciare definitivamente la casa?

Come sempre sul web sono partiti vari sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere. A lanciare una votazione è stato anche Reality House, che poco ha svelato i risultati. Secondo le preferenze degli utenti a rischiare l’eliminazione è proprio Carmen Russo, che ottiene il 24% dei voti. A seguire troviamo Raffaella Fico, col 35% dei voti, e Miriana Trevisan, col 40% dei voti.

Come ogni volta va precisato che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Carmen Russo la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 6. Solo nel corso della puntata che andrà in onda questa sera infatti scopriremo il verdetto definitivo e per allora le cose potrebbe del tutto ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire dunque i risultati di questa seconda votazione.