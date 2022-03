1 L’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 6

Questa sera su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello Vip 6, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del reality. 6 i Vipponi ancora in casa, tuttavia solo 4 di loro hanno già conquistato la finale: Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù. I due concorrenti restanti invece, Jessica Selassié e Giucas Casella, si stanno scontrando in questi giorni al televoto, e questa sera durante la diretta con Alfonso Signorini scopriremo chi sarà il quinto e ultimo finalista e chi invece verrà eliminato a un passo dal traguardo.

Proprio in occasione dell’ultimo televoto noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare e di salvare il vostro concorrente preferito. Secondo le vostre preferenze a risultare il meno votato è dunque a rischio eliminazione è Giucas Casella, che ottiene il 36% dei voti, contro il 64% dei voti di Jessica Selassié, che potrebbe dunque confermarsi come quinta finalista.

Come al solito però andiamo a specificare che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Giucas Casella il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della finale di questa sera e solo allora scopriremo quello che accadrà.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere l’ultimo eliminato di questa edizione, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Reality House. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.