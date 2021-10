1 Il meno votato del Grande Fratello Vip 6

Questa sera su Canale 5 arriva un’altra emozionante puntata del Grande Fratello Vip 6. Anche stavolta nel corso della diretta con Alfonso Signorini ne vedremo di belle, e come sempre non mancheranno sorprese, colpi di scena e tante risate. Protagonisti della serata potrebbero senza dubbio essere Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’eccessiva gelosia della Principessa infatti sembrerebbe aver spinto il nuotatore a chiudere definitivamente la storia. Ma non solo. Durante la serata scopriremo anche l’esito del televoto, che come sappiamo stavolta non è eliminatorio. Il Vippone più votato infatti sarà immune per le nuove nomination, e dovrà decidere chi rimandare in sfida tra i compagni meno votati. A scontrarsi questa settimana ci sono Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi. Ma chi sarà a spuntarla?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere nel corso della nuova diretta. Ad indire una votazione è stato anche Reality House, e questi sono i risultati. A pari merito troviamo Gianmaria Antinolfi e Raffaella Fico, entrambi col 25% dei voti. A seguire invece troviamo Miriana Trevisan, che risulta essere la più votata e la più amata del web col 49% dei voti. Come sempre però è importante precisare che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio uno tra Gianmaria Antinolfi e Raffaella Fico a risultare essere il Vippone meno votato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti resterà aperto ancora per qualche ora, e tutto dunque potrebbe ancora accadere.

Tuttavia per avere un’idea più chiara e precisa sulle preferenze del web facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato da Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire i risultati di questa seconda votazione.