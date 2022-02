Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 7 febbraio

I nominati del Grande Fratello Vip 6

Altra puntata ricca di colpi di scena quella di questa sera al Grande Fratello Vip 6. L’ultimo blocco della puntata, come al solito, prevede le nomination. Dopo aver scoperto che la prima finalista è Delia, chi tra i concorrenti si trova al televoto di questa settimana?

Per prima cosa abbiamo scoperto gli immuni (per l’ultima volta in questa edizione): Katia, Barù e Jessica i preferiti dei coinquilini. Sonia Bruganelli ha scelto invece Soleil, mentre Adriana Volpe ha fatto il nome di Nathaly.

Alfonso Signorini ha richiamato all’ordine tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e chiesto ad ognuno di fare la propria scelta. Qui di seguito l’elenco delle scelte fatte dai vip durante questo nuovo appuntamento. Ecco nel dettaglio:

Davide ha nominato Antonio .

. Manila ha mandato al televoto Kabir .

. Alessandro ha scelto Antonio .

. Miriana invece ha votato per Kabir .

. Kabir ha deciso di puntare Alessandro .

. Lucrezia ha optato per Kabir .

Gianluca ha votato Antonio

Sophie ha votato Antonio

. Antonio ha ricambiato il suo voto a Sophie

E ancora vediamo tutte le nomination del confessionale del Grande Fratello Vip 6 da parte degli immuni e della finalista: Delia ha scelto di nominare Gianluca, Soleil ha scelto Manila. Passiamo poi a Nathaly che ha fatto il nome di Davide, Katia ha votato per Giucas. Jessica ha mandato in nomination Gianluca, a concludere Barù ha deciso di votare Antonio.

Dunque i nominati di questa settimana del Grande Fratello Vip 6 sono nell’ordine: Antonio, Gianluca e Kabir. Che ne pensate? Vi trovate d’accordo? Fateci sapere cosa ne pensate e diteci chi è la persona che preferite o volete eliminare dalla Casa più spiata d’Italia! Seguiteci per altre news.

