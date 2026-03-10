Ilary Blasi annuncia un’importante novità per il Grande Fratello Vip, che riguarda il coinvolgimento del pubblico: ecco di cosa si tratta e le parole della conduttrice.

La novità del Grande Fratello Vip

Finalmente ci siamo! Manca una sola settimana alla partenza del Grande Fratello Vip e tutto è pronto per la prima puntata del reality show. La nuova edizione del programma sarà ricca di novità, a partire dalla conduzione. A tornare al timone della trasmissione, dopo alcuni anni di assenza, sarà infatti Ilary Blasi, pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Ad affiancare la presentatrice ci saranno due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Poche ore fa nel mentre i canali social del reality hanno annunciato il cast di concorrenti e di certo ne vedremo di belle. Saranno 16 i Vipponi che varcheranno la porta rossa e i colpi di scena sono assicurati. Attualmente si parla di una durata di sei settimane. Ciò nonostante Lorenzo Pugnaloni ha già fatto sapere che, con ogni probabilità, il programma potrebbe allungarsi e raggiungere le 15 settimane.

In attesa di saperne di più, in queste ore Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e, nel corso della chiacchierata, ha rivelato la novità fondamentale di questo Grande Fratello Vip, che riguarda il pubblico da casa. In merito la conduttrice ha dichiarato: «La novità fondamentale è che cercheremo di coinvolgere di più gli spettatori da casa, che interagiranno anche attraverso i social».

Insomma, grandi emozioni attendono il pubblico del reality show e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Non resta dunque che attendere la prima puntata del GF Vip, prevista su Canale 5 martedì 17 marzo, naturalmente in prima serata.

