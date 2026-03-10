Grande Fratello | News | Reality
Grande Fratello Vip, arriva una novità che riguarda il pubblico
Le parole di Ilary Blasi
Ilary Blasi annuncia un’importante novità per il Grande Fratello Vip, che riguarda il coinvolgimento del pubblico: ecco di cosa si tratta e le parole della conduttrice.
La novità del Grande Fratello Vip
Finalmente ci siamo! Manca una sola settimana alla partenza del Grande Fratello Vip e tutto è pronto per la prima puntata del reality show. La nuova edizione del programma sarà ricca di novità, a partire dalla conduzione. A tornare al timone della trasmissione, dopo alcuni anni di assenza, sarà infatti Ilary Blasi, pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Ad affiancare la presentatrice ci saranno due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Poche ore fa nel mentre i canali social del reality hanno annunciato il cast di concorrenti e di certo ne vedremo di belle. Saranno 16 i Vipponi che varcheranno la porta rossa e i colpi di scena sono assicurati. Attualmente si parla di una durata di sei settimane. Ciò nonostante Lorenzo Pugnaloni ha già fatto sapere che, con ogni probabilità, il programma potrebbe allungarsi e raggiungere le 15 settimane.
In attesa di saperne di più, in queste ore Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e, nel corso della chiacchierata, ha rivelato la novità fondamentale di questo Grande Fratello Vip, che riguarda il pubblico da casa. In merito la conduttrice ha dichiarato: «La novità fondamentale è che cercheremo di coinvolgere di più gli spettatori da casa, che interagiranno anche attraverso i social».
Insomma, grandi emozioni attendono il pubblico del reality show e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Non resta dunque che attendere la prima puntata del GF Vip, prevista su Canale 5 martedì 17 marzo, naturalmente in prima serata.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.