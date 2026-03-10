Lucia Ilardo annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip: ecco come avrebbe reagito l’ex Rosario Guglielmi.

La reazione dell’ex fidanzato di Lucia Ilardo

Tutti senza dubbio ricorderanno il travagliato percorso di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Temptation Island. I due hanno preso al reality show solo lo scorso anno e il loro viaggio nei sentimenti ha avuto un epilogo del tutto inaspettato, che ha sorpreso il pubblico intero.

Pochi giorni dopo la rottura, come se non bastasse, Maria De Filippi ha offerto il trono di Uomini e Donne al giovane uomo, che, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di rimettersi in gioco. Nello studio del dating show, tuttavia, la Ilardo ha fatto sapere di aver avuto un rapporto intimo con il suo ex fidanzato poche ore prima e a quel punto Rosario è stato costretto a rinunciare a sedersi sull’ambita poltrona rossa.

A oggi i due hanno preso strade diverse e solo nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha spiazzato i più. Lucia Ilardo è stata infatti annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip e già in molti si chiedono cosa accadrà all’interno della casa. Ma come ha reagito il suo ex Rosario Guglielmi? A rivelarlo è stato Marco Raffaelli. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l’ex volto di Temptation Island ha spiegato:

«Come ha reagito Rosario? L’ho sentito. Se vuoi ti dico che era felice per lei. Non penso però. È scottato dal fatto che in precedenza lei gli ha tolto l’opportunità di fare il trono. Secondo me è stato fatto di proposito da lei, è stata cattivella. Sapeva che era stato preso e gli ha messo i bastoni tra le ruote».

Ma cosa accadrà dunque al GF Vip? Tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi ci sarà anche un faccia a faccia? Non resta che attendere per scoprirlo.

