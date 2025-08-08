Jennifer Lopez bloccata all’ingresso di un negozio Chanel: cosa sarebbe accaduto e la reazione della pop star

Giunta in Turchia con il suo tour, Jennifer Lopez va a fare acquisti in un negozio Chanel. La pop star americana tuttavia sarebbe stata bloccata all’ingresso della boutique. Ecco cosa sarebbe accaduto in queste ore.

La reazione di Jennifer Lopez

In queste settimane Jennifer Lopez è ufficialmente tornata in tour. Attualmente infatti la celebre pop star sta girando l’Europa con il suo nuovo spettacolo e di recente ha anche fatto tappa in Italia, precisamente a Lucca. Tra una manciata di giorni tuttavia la tournée volgerà al termine e la cantante tornerà in America dove si concederà del meritato riposo prima di tornare al lavoro. In attesa di scoprire come JLo ci stupirà nei prossimi mesi, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha portato l’artista al centro del gossip. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando il tour della Lopez è arrivato in Turchia per un concerto evento. Durante alcune ore di pausa, Jennifer ha deciso di fare shopping in alcuni negozi di lusso all’Istinye Park di Istanbul. Qui si è però verificato uno spiacevole inconveniente. La pop star ha infatti cercato di entrare in un negozio Chanel, dove aveva intenzione di fare alcuni acquisti.

Il bodyguard della boutique tuttavia, non avendo probabilmente riconosciuto la cantante, avrebbe impedito a Jennifer Lopez di entrare e l’avrebbe dunque bloccata. A quel punto, come riferisce Türkiye Today, JLo avrebbe semplicemente affermato: “Ok, nessun problema” e sarebbe andata via per proseguire lo shopping in altri negozi. Quando però alcuni commessi, essendosi resi conto della gaffe, si sarebbero avvicinati alla pop star per invitarla a tornare indietro, lei avrebbe declinato l’offerta.

Lo spiacevole episodio non avrebbe fermato la Lopez dallo shopping sfrenato. Secondo quanto riferito infatti la cantante avrebbe speso durante la giornata decine di migliaia di dollari e avrebbe portato a casa un ricco bottino.