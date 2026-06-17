Il Grande Fratello Vip è finito ormai da circa un mese ma ecco che tornano al centro dell’attenzione due grandi protagoniste dell’edizione appena conclusa, ovvero la vincitrice, Alessandra Mussolini e l’imitatrice Francesca Manzini. Le due sono state protagoniste di un siparietto social che è già diventato virale, nato dopo alcune foto postate dalla Manzini su Instagram. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Alessandra Mussolini e Francesca Manzini: il siparietto social diventa virale

Il Grande Fratello Vip si è concluso ma i suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé. Al centro dell’attenzione Alessandra Mussolini, la trionfatrice dell’edizione condotta da Ilary Blasi, e Francesca Manzini, l’imitatrice che ha avuto diversi screzi all’interno della casa più spiata d’Italia. Il tutto è nato da alcune foto postate sul proprio profilo Instagram dalla Manzini con la politica che “l’ha presa in giro” in un video pubblicato nelle sue storie da un’altra protagonista del reality show Mediaset, ovvero Barbara Blu Prezia. Vediamo ora nel dettaglio cosa è successo.

“Ha esagerato”, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini

Siparietto divertente tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini sui social. Barbara Blu Prezia ha condiviso nelle sue storie un video della politica e opinionista, la quale si è lasciata andare a una serie di commenti sulle foto pubblicate su Instagram dall’imitatrice, commenti che hanno fatto sorridere il pubblico: “Ma Francesca Manzini carica le foto modificate? Fammi vedere le sue fotografie. Ma chi è questa? Francy? Ma che dici? A Francè, ma che ti sei combinata?! Questo non è nemmeno Photoshop, questa qui è proprio una scultura. Ma non sei tu! Ma che dite, non è lei. No, così no, devi essere te stessa. Non puoi pubblicare queste cose, queste sono cose finte, di plastica. Tu devi essere naturale”. Commenti fatti dalla Mussolini in tono scherzoso, a prendere un pò in giro l’ex compagna di avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Ma, come ha reagito la stessa Manzini a questo video? La sua risposta non si è attendere.

Alessandra Mussolini, la replica di Francesca Manzini

Non si è fatta attendere la replica alle parole di Alessandra Mussolini sulle foto “troppo perfette” da parte di Francesca Manzini che, divertita, ha così ribattuto: “Io sono così, tu pensi che sono filtrata, ma non è così. La posa era sensuale, poi il trucco era alla Marilyn, che non sono. Io ovviamente sono la cozza di Marilyn Monroe. Però stacce! Perché tu invece puoi mettere tutti i filtri che vuoi, ma il soggetto rimane sempre lo stesso.” Il botta e risposta tra le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip 2026 ha subito conquistato i fan, divertiti da questo battibecco scherzoso.