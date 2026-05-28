Alessandra Mussolini ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, battendo al televoto finale l’altra grande favorita, ovvero Antonella Elia. Che futuro ci sarà ora in Tv per l’ex parlamentare dopo aver conquistato così tante persone al GF Vip? Potrebbe essere proprio lei la prossima opinionista del reality show Mediaset?

Alessandra Mussolini, cosa farà dopo la vincita del Grande Fratello Vip?

Ha battuto Antonella Elia al televoto finale, Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Come da pronostici, l’ex parlamentare ha ottenuto la vittoria finale, riuscendo a conquistare proprio tutto grazie alla sua ironia e schiettezza. All’interno della Casa più spiata d’Italia, Alessandra non ha indossato maschere, è stata sempre se stessa, e questa è stata probabilmente la cosa che è piaciuta di più al pubblico. Ma, adesso? Cosa farà la Mussolini? Nelle scorse settimane era circolata una voce che la vedeva in un adventure game targato Mediaset, ora invece si parla di lei come la prossima opinionista proprio del Grande Fratello Vip!

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini diventa opinionista?

Quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip era partita in salita, tanto che si era più volte parlato di una possibile chiusura anticipata. Poi, improvvisamente, gli ascolti sono saliti e la data della finale è stata addirittura posticipata. E’ ovviamente presto pensare alla prossima edizione del reality show ma non è mai presto per le indiscrezioni. Ilary Blasi al timone se l’è cavata molto bene, quindi difficilmente non sarà lei a condurre la prossima edizione, così come molto bene se la sono cavata Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. A oggi, dunque, sembrerebbe probabile una conferma di tutte e tre. Nelle ultime ore però è uscita l’indiscrezione che vedrebbe Alessandra Mussolini invece prendere il posto di una delle due opinioniste. Valerio Palmeri, giornalista di Chi, ha infatti chiesto direttamente alla ex parlamentare se tornerebbe al GF Vip. Ecco sa ha risposto Alessandra: “Se torno in un altro ruolo? Adesso non lo so, ma diciamo che per ora mi godo questo momento.” Insomma, staremo a vedere!

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini opinionista? Ecco cosa ne pensa il pubblico

Al momento non c’è alcuna certezza sul fatto che Alessandra Mussolini possa davvero diventare la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Quello che è certo è che al pubblico l’idea piacerebbe molto. Sulla pagina Instagram dedicata all’ex parlamentare (@alessandramussolinifanpage) tra i commenti degli utenti su questa possibilità si legge ad esempio: “Sì, magari, così ci saranno tante risate”, “Sì certo, la Regina del GF”, “Top Top Top.” La Mussolini però in realtà potrebbe anche tornare a “La Vita in Diretta” con Alberto Matano insomma, dove andrà ancora non si sa, restiamo in attesa!