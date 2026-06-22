Fabrizio Corona ha parlato del figlio Carlos, svelando qualche dettaglio della sua vita privata. Il giovane vive in una comunità ed è affetto dalla sindrome di Asperger.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sul figlio Carlos

Fabrizio Corona si racconta come raramente aveva fatto in passato. Ospite del podcast Radici della giornalista Ughetta Di Carlo, l’ex re dei paparazzi ha messo da parte il personaggio pubblico per parlare di una delle persone più importanti della sua vita: il figlio Carlos Maria. Corona, infatti, ha condiviso riflessioni intime sul rapporto con il primogenito, nato dalla relazione con Nina Moric, raccontando le difficoltà affrontate negli anni e il forte legame che continua a unirli.

Nel corso dell’intervista, Fabrizio Corona ha spiegato che il figlio, oggi ventitreenne, vive in una comunità, ma continua a frequentare abitualmente la sua famiglia. Carlos trascorre infatti molto tempo con il padre, con la compagna Sara Barbieri e con il piccolo Thiago, il secondogenito di Corona.

“Lui ha la sindrome di Asperger, è un ragazzo straordinario. Sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono“, ha dichiarato. Parole che mostrano un Fabrizio Corona diverso dal solito, più riflessivo e consapevole. L’ex fotografo ha raccontato come Carlos abbia instaurato un rapporto molto affettuoso con il fratellino Thiago e sia perfettamente integrato nella quotidianità della famiglia. Non è la prima volta che Corona affronta pubblicamente il tema della condizione del figlio. Già nel 2023, ospite di Francesca Fagnani a Belve, aveva parlato di un periodo particolarmente complicato, segnato da un forte malessere psicologico di Carlos. In quell’occasione si era mostrato più fragile e preoccupato, ammettendo di aver attraversato una fase di sconforto e di aver faticato a mantenere la speranza. Aveva però ribadito una certezza: esserci sempre per suo figlio e fare il possibile per garantirgli un futuro sereno e protetto. Anche nel 2024, in un’intervista al settimanale Chi, Corona aveva raccontato il difficile momento vissuto da Carlos alla fine del 2023 e il successivo percorso di recupero intrapreso grazie al supporto di professionisti specializzati.

Fabrizio Corona parla del padre Vittorio: il ricordo

Nel podcast c’è stato spazio anche per il ricordo del padre Vittorio Corona, giornalista scomparso nel 2007 e figura fondamentale nella vita dell’ex paparazzo. Fabrizio ha confessato di sentire ancora la sua presenza e la sua protezione in molti momenti importanti della sua esistenza. “Mio padre mi protegge ancora“, ha detto, ricordandone la grande integrità morale e la passione per il giornalismo.

Un’eredità che, secondo Corona, gli ha lasciato il senso della notizia, la creatività e la determinazione. Qualità che continua a considerare parte essenziale della propria identità, insieme al ruolo di padre, oggi raccontato con una sensibilità inedita.