Questo pomeriggio durante la puntata di Verissimo, Heather Parisi ha fatto un appunto sulla sua “nemicamatissima” rivelando: “L’ho inventata io”. Poi ha fatto un gesto in diretta.

L’appunto di Heather Parisi su Lorella Cuccarini

Heather Parisi, ospite oggi a Verissimo, ha finalmente messo a tacere le voci sul presunto conflitto con Lorella Cuccarini, chiarendo che non c’è mai stato alcun problema tra loro. L’artista ha voluto raccontare la sua versione della storia, smentendo le malelingue che hanno cercato di creare un contrasto tra loro.

LEGGI ANCHE: Amici 25, Pettinelli sospende la maglia a Flavia: l’allieva non la prende bene e lascia lo studio

“Ho scoperto io Lorella Cuccarini”, ha dichiarato Heather, ribadendo che tra di loro non c’è mai stato alcun tipo di rivalità. “Con lei non c’è stato mai nessun problema… Lei sa che sono più brava!”, ha aggiunto con una risata, smorzando ogni possibile tensione.

Nel suo discorso Heather Parisi ha spiegato che la Cuccarini era una delle sue ballerine a Copenhagen. E che già allora aveva notato in lei un grande potenziale. “Ricordo che eravamo a Copenhagen, Lorella era una delle mie ballerine. Ho detto io a Pippo Baudo ‘guarda quella ballerina: ha grinta, ha una gamba lunghissima, tecnicamente non è perfetta ma ha qualcosa’”.

In quel periodo, Pippo Baudo voleva che le due artiste formassero una coppia nel programma Fantastico 6. Nonostante la proposta, però, l’idea non si concretizzò, e Heather non ha nascosto il rimpianto per quella mancata occasione. “È stato un peccato”, ha commentato, aggiungendo che il pubblico avrebbe sicuramente apprezzato una collaborazione tra le due.

LEGGI ANCHE: Rocío Muñoz Morales a Verissimo parla della separazione da Raoul Bova

Il saluto in diretta a Verissimo

Durante l’intervista peraltro Heather Parisi ha poi scherzato sulla sua presunta superiorità artistica: “Lei sa che io sono più brava! I’m joking!”.

Ecco il video qui a seguire dove insieme a Silvia Toffanin hanno mandato un saluto a Lorella Cuccarini.

Vedremo ora come risponderà Lorella Cuccarini alle parole di Heather Parisi.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.