Terminata la parentesi del Grande Fratello Helena Prestes, seconda classificata, è stata intercettata da Valerio Staffelli. La modella si è beccata il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia e non ha risparmiato stoccate ad alcuni ex inquilini del reality show.

Tapiro d’Oro a Helena Prestes

Lunedì si è chiuso ufficialmente il sipario sull’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto arrivare alla vittoria Jessica Morlacchi. La vincitrice annunciata Helena Prestes, invece, ha dovuto accontentarsi di un secondo posto, che in ogni caso sembra renderla comunque felice.

Striscia La Notizia nelle vesti di Valerio Staffelli hanno avuto modo di incontrare la modella brasiliana. Di conseguenza a lui è spettato il compito della consegna del Tapiro d’Oro. Il tutto proprio per il risultato ottenuto che, in ogni caso, non è poi così deludente. Nonostante tutto in molti sono rimasti sorpresi, come detto dallo stesso inviati e in tanti vedevano in Helena Prestes la vincitrice annunciata di questa edizione del Grande Fratello.

Lei non appena presa la parola ha ammesso: «Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece…». Nonostante tutto, però, come detto, Helena Prestes si è detta comunque felice. Al suo fianco presente il fidanzato Javier Martinez, con cui ha intrapreso una relazione nell’ultimo periodo di permanenza nella Casa più spiata d’Italia: «Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore», ha detto sicura.

Le stoccate di Helena agli ex coinquilini

Valerio Staffelli, però, non contento ha voluto punzecchiare Helena Prestes e tra una battuta e un’altra lei ha rivelato le sue antipatie per gli altri inquilini della Casa: «Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice… Zeudi Di Palma». E, nemmeno a dirlo, proprio su Zeudi ha commentato l’esultanza per la vittoria di Jessica Morlacchi: «Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici…».

C’è da dire, però, per dovere di cronaca, che in diversi discorsi Zeudi per quanto abbia sempre visto in Helena una concorrente forte e papabile vincitrice, non ha mai nascosto nemmeno la sua preferenza per l’ex cantante dei Gazosa. E a testimoniarlo ci sono diversi video.

Infine Staffelli ha chiesto a Helena Prestes se, secondo lei, Lorenzo Spolverato in questi mesi di GF è stato o meno protetto dal programma: «No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un “Grande Fratelliño”», ha concluso.

Il servizio completo del Tapiro d’Oro a Helena Prestes andrà in onda questa sera su Canale 5.