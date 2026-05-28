Valeria Bigella ha raccontato di un momenti difficile della sua vita, quando ha avuto un aborto spontaneo

Valeria Bigella, ex volto di “Uomini e Donne” e di “Temptation Island” è stata ospite del podcast “1% Donne” dove ha raccontato un episodio molto difficile della sua vita, ovvero quando ha avuto un aborto spontaneo. Ma ecco le sue toccanti parole.

Valeria Bigella, l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island si racconta

Valeria Bigella, influencer classe 1985, in passato a partecipato a due dei programmi televisivi più seguiti e amati su Mediaset. Era il 2011 infatti quando era corteggiatrice al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, al trono di Gianfranco Apicerni il quale, alla fine, scelse proprio lei. La loro relazione, però, non andò a buon fine. Valeria, nel 2017, scelse di partecipare con l’allora fidanzato, Alessio Bruno, a “Temptation Island”, per mettere alla prova il loro amore. La coppia uscì sì insieme dal reality dei sentimenti ma poi la loro relazione si interruppe. Valeria è appena stata ospite del podcast “1% Donne“, dove si è raccontata, tornando anche su un momento molto difficile della sua vita, quando ebbe un aborto spontaneo. Ma ecco le sue parole.

“Ho avuto un aborto spontaneo”: il doloroso racconto di Valeria Bigella

Valeria Bigella, ospite del podcast “1% Donne” ha deciso di parlare senza filtri di uno dei momenti più difficili della sua vita. A dicembre del 2025 scoprì di essere rimasta incinta, gravidanza che però purtroppo non è andata a buon fine. Queste le sue parole: “Ero rimasta incinta, l’ho scoperto il 31 dicembre, nel 2025, però poi dopo due mesi l’ho perso. In questo ultimo anno ho fatto 4 transfer: due andati male, una biochimica, un aborto biochimico, e un aborto.

Ero rimasta incinta. Eravamo super felici. Lo diciamo alla mia famiglia, alla sua famiglia… capirai! Era l’evento dell’anno. Quindi vivi in costante senso di pesantezza, di colpa, di paure, di ingiustizie. Perché proprio a me? Quando rifletti, capisci che ci sono anche tantissime altre cose più gravi nella vita, come le malattie, come a perdita di un genitore. Allora lì inizi a capire che va bene. Sto facendo questo percorso, devo essere tenace, ce la farò perché nella vita ci sono cose molto più gravi.”

Valeria Bigella, la forza d’animo dell’influencer

Dal racconto al podcast “1% Donne” è emerso tutto dolore per la perdita del bambino che portava in grembo da parte di Valeria Bigella, ma è emersa anche tutta la sua forza d’animo, dimostrando come nel tempo sia riuscita a ridimensionare il dolore e a guardare al futuro con maggiore consapevolezza. L’ex volto di “Uomini e Donne” ha voluto così condividere la sua esperienza, che può essere utile alle tante donne che purtroppo l’hanno provata sulla propria pelle.