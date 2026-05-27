Olivia Plath ha confessato di aver avuto due aborti nel corso della sua vita e di non essere pentita.

Olivia Plath, volto molto noto della tv e dei social americani, ex volto di Welcome to Plathville, ha raccontato di aver effettuato due aborti e di non essere pentita.

Olivia Plath, la confessione: “Ho abortito due volte, non sono pentita”

Il reality che ha reso famosa Olivia Plath raccontava la vita di questa famiglia cristiana fondamentalista della Georgia, che seguiva regole molto rigide su sessualità, relazioni, tecnologia e sul ruolo della donna. Olivia era diventata la figura ribelle di quel reality, quella che prendeva sempre di più le distanze dal mondo conservatore in cui era cresciuto, che per lungo tempo l’aveva fatta sentire un po’ in trappola, non lasciandole la totale libertà di essere se stessa. La donna ha raccontato di aver avuto due aborti farmacologici usando il mifepristone, farmaco che al momento è al centro di un dibattito politico americano sul diritto all’aborto.

Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere negli Stati Uniti, non solo per questo dibattito in corso, ma anche per il contesto religioso e particolarmente rigido in cui è cresciuta. “Non me ne sono mai pentita” ha dichiarato Olivia Plath nel video che ha deciso di condividere su Instagram, rivelando ai suoi follower di aver scelto di effettuare due aborti nel corso della sua vita.

Le parole di Olivia Plath: “Non avrei mai dovuto avere figli con quella persona”

Olivia Plath ha parlato apertamente dei due aborti. “Sapevo di non essere pronta a diventare madre e non avrei mai dovuto avere figli con quella persona” ha dichiarato la 28enne, che ha poi parlato anche di un’esperienza vissuta dalla madre. “Veniva da una generazione diversa e da un mondo molto controllante. Ho sempre saputo che aveva avuto più figli di quanti desiderasse davvero o si sentisse in grado di crescere” ha dichiarato.

La giovane ha spiegato che quando era una bambina aveva fatto una promessa a se stessa, ovvero che non avrebbe mai voluto ripetere l’esperienza della madre e fare una vita come la sua. “Sono grata di avere avuto possibilità che mia madre non aveva. Ogni donna merita supporto e autonomia sul proprio corpo” ha dichiarato, lanciando un messaggio forte in un momento di acceso dibattito.

Il diritto all’aborto e il dibattito negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto farmacologico si è nuovamente acceso, soprattutto dopo la cancellazione della storica sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema, nel 2022. Da quel momento molti Stati conservatori hanno cercato di limitare il più possibile l’accesso al farmaco mifepristone, anche tramite diverse battaglie legali che riguardavano la possibilità di acquistarlo online.

Nei mesi scorsi Olivia Plath aveva già preso le distanze dall’immagine che aveva dato di lei durante il famoso reality show che le aveva dato notorietà, annunciando anche l’uscita dal programma dopo il divorzio da Ethan Plath e denunciando un clima di “odio, bullismo e dinamiche tossiche” che sono poi state mostrate in tv.