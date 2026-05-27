Il trono di Ciro a Uomini e Donne è ufficialmente finito. Il tronista ha scelto Elisa, ma si è subito scatenata una polemica.

Uomini e Donne, il trono di Ciro è finito: ha scelto Elisa

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è stato uno dei più discussi di questa stagione, ed è giunto a conclusione. Il tronista ha saputo tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo e nelle ultime settimane ogni suo gesto è stato analizzato per cercare di capire chi sarebbe stata la sua scelta. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta c’è stato il tanto atteso finale del trono. La prima a entrare in studio è stata Martina. Ha indossato un abito lungo rosso molto elegante e ha ascoltato le parole di Ciro.

“Subito ho percepito dentro di me una curiosità nel volerti conoscere” ha spiegato il tronista, che ha rivissuto i momenti più intensi del loro percorso insieme, raccontando dell’esterna al mare e di come hanno avuto alti e bassi. Ha ricordato il momento in cui lei ha parlato di suo padre, di come ha imparato a conoscerla. “Devo ringraziarti, ho sempre pensato che fossi una persona valida, che reagisce di pancia. Mi hai detto che dovevo fare una scelta sulla base dei miei sentimenti. Io mi sono ascoltato però le mie sensazioni mi portano da un’altra parte” ha aggiunto il Ciro Solimeno.

La scelta di Ciro: scoppia la polemica

Sono state proprio le parole che Ciro ha pronunciato nei confronti di Martina che non sono piaciute al pubblico. I fan della trasmissione non hanno apprezzato il modo in cui Ciro ha deciso di dire a Martina che non era lei la sua scelta. “Certe cose poteva evitarsele” ha dichiarato un utente. “Martina, ti sei salvata” hanno aggiunto. Secondo molti utenti il modo di parlare di Ciro è stato umiliante per Martina. Ma lei, nonostante la delusione, ha dimostrato una grande sensibilità. Tra le lacrime, ha augurato il meglio a Ciro, definendolo come un ragazzo di sani principi e ringraziandolo per quello che hanno vissuto insieme.

A questo punto, il tronista ha sorpreso tutti, chiedendo a Maria De Filippi di far scendere i petali per far credere a Elisa che non sarebbe stata lei la scelta. Ci sono stati momenti di ansia, nei quali il tronista ha cercato di tergiversare per aumentare la tensione. “Non voglio essere complice di questo guaio” ha dichiarato la conduttrice, spingendo il tronista a parlare. “Non so se saremo complicati, se litigheremo tanto perchè siamo molto simili, se la distanza ci allontanerà l’unica cosa che so è che non riesco più a fingere perchè provo dei sentimenti per te e sei tu la mia scelta” sono state le parole con cui Ciro ha confermato che la sua scelta è Elisa. Sulle note di una canzone di Baglioni, i due si sono abbracciati. Ciro, per farsi perdonare per lo scherzetto, le ha regalato un mazzo di rose rosse con un biglietto speciale.