Ha vinto la prima edizione del Grande Fratello nel 2000 e, venticinque anni dopo, ha trionfato anche all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Cristina Plevani, una delle concorrenti più amate in assoluto. L’ex gieffina si è sfogata sui social, in quanto vittima di sexting. Ecco le sue parole.

GF, Cristina Plevani vittima di sexting sui social

Correva l’anno 2000 quando Cristina Plevani trionfò alla prima edizione del Grande Fratello, davanti a Salvo Veneziano e all’indimenticabile Pietro Taricone. Nel 2025, quindi venticinque anni dopo quella vittoria, la Plevani è riuscita a imporsi anche all’Isola dei Famosi, davanti a Mario Adinolfi e Jey Lillo. Qualche giorno fa l’ex gieffina ed ex naufraga, si è sfogata su Instagram, rivelando di essere vittima di sexting. A molte donne purtroppo capita di ricevere foto indesiderate da parte di uomini, spesso accompagnate da squallidi messaggi, proprio come accaduto alla Plevani. Ecco le sue parole.

GF, il duro sfogo di Cristina Plevani: “Ricevo continuamente foto intime”

Cristina Plevani si è sfogata su Instagram dopo aver ricevuto l’ennesima foto intima da parte di un uomo: “Forse è il caso di parlarne tra noi donne, perché non credo di essere l’unica “fortunella” a trovare messaggi del genere in privato. Come non credo essere l’unica a ritenere che questo genere maschile e’ uno sfigato all’ennesima potenza. Parliamoci chiaro, questo è sobrio…ho un collage di piselli screenshottati in galleria che fa invidia a pornhub – ovviamente con allegati i profili di provenienza. Mi chiedo: “quando te lo guardi, lo fotografi e ce lo spedisci, che reazione ti aspetti da noi fanciulle?!…che masturbazione mentale ti fai ad immaginarci mentre riceviamo la tua posta virtuale?”. Perché io ti smonto l’entusiasmo in un nano secondo: nel momento che lo vedo mi sale un desiderio dal profondo…che ti rinsecchisca nelle mutande!” Nel lungo post la vincitrice di Grande Fratello e Isola dei Famosi appare chiaramente infastidita dalle continue foto che riceve, asserendo che: è facile immaginare che idea hanno della donna esseri del genere…perché le donne non le conoscono…le guardano ma non le vedono. Uomini così li umilierei a vita. Talmente piccoli e ignoranti e beati in questa loro condizione perché non si rendono conto di quanto fanno schifo. Donne, scrivetemi il vostro pensiero.”

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Cristina Plevani, il sostegno di Katia Pedrotti

Il lungo post su Instagram pubblicato da Cristina Plevani, nel quale l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi si è sfogata dopo l’ennesima foto intima ricevuta da parte di un uomo, ha ottenuto un’infinità di commenti, molti da parte di donne che, come lei, si sono ritrovate nella stessa situazione. Tra i commenti spicca quello di un’altra ex gieffina, ovvero Katia Pedrotti, che ha scritto: “No, vabbè, ma come si può scrivere una cosa del genere a una donna? Non c’è mai fine allo schifo.”